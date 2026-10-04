SUGBK Dipastikan Penuh! Tiket Final ASEAN Cup 2026 Timnas Indonesia vs Thailand Ludes Terjual

JawaPos.com - Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dipastikan penuh saat Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Pasalnya, sebanyak 67 ribu tiket pertandingan yang disediakan panitia telah sold out alias terjual habis.

Laga pamungkas FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada Senin (5/10) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Timnas Indonesia berstatus juara Grup A, sedangkan Thailand merupakan juara Grup B.

Antusiasme tinggi suporter menjadi gambaran besarnya dukungan publik terhadap perjuangan Skuad Garuda di partai puncak. Puluhan ribu penonton akan memadati SUGBK untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia dalam upaya merebut trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Direktur Utama PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI) Marsal Masita menyebut tingginya penjualan tiket menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap perjuangan Timnas Indonesia.

“Penjualan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 menunjukkan minat besar publik terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Apresiasi kepada seluruh suporter yang telah memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia sejak fase grup hingga partai final,” ujar Marsal dalam keterangannya, Minggu (4/10).

Marsal berharap antusiasme besar dari suporter dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain Timnas Indonesia saat bertanding. Dia juga mengingatkan seluruh penonton untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan sportivitas selama pertandingan berlangsung.

Panitia penyelenggara bersama GSI turut mengimbau masyarakat agar tidak membeli tiket dari calo atau pihak lain di luar kanal resmi. Suporter juga diminta mewaspadai penawaran tiket palsu, tiket hasil penggandaan, hingga harga yang tidak wajar karena tiket resmi telah dinyatakan sold out.

Sebelumnya, tiket The Finals FIFA ASEAN Cup 2026 dijual melalui KitaGaruda.id dengan persyaratan kepemilikan dan verifikasi Garuda ID. Setelah kuota 67 ribu tiket terpenuhi, tidak ada lagi tiket reguler yang tersedia melalui kanal penjualan resmi.