SUGBK Dipastikan Penuh! Tiket Final ASEAN Cup 2026 Timnas Indonesia vs Thailand Ludes Terjual

Suporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). Final FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi kesempatan Timnas Indonesia mengakhiri penantian panjang gelar juara di level senior. Namun, Thailand menjadi lawan yang tidak mudah. (Rivan Awal Lingga/Antara)
JawaPos.com - Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dipastikan penuh saat Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Pasalnya, sebanyak 67 ribu tiket pertandingan yang disediakan panitia telah sold out alias terjual habis.
Laga pamungkas FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada Senin (5/10) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Timnas Indonesia berstatus juara Grup A, sedangkan Thailand merupakan juara Grup B.
Antusiasme tinggi suporter menjadi gambaran besarnya dukungan publik terhadap perjuangan Skuad Garuda di partai puncak. Puluhan ribu penonton akan memadati SUGBK untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia dalam upaya merebut trofi FIFA ASEAN Cup 2026.
Direktur Utama PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI) Marsal Masita menyebut tingginya penjualan tiket menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap perjuangan Timnas Indonesia.
“Penjualan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 menunjukkan minat besar publik terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Apresiasi kepada seluruh suporter yang telah memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia sejak fase grup hingga partai final,” ujar Marsal dalam keterangannya, Minggu (4/10).
Marsal berharap antusiasme besar dari suporter dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain Timnas Indonesia saat bertanding. Dia juga mengingatkan seluruh penonton untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan sportivitas selama pertandingan berlangsung.
Baca Juga:Menang 25 Kali dari 78 Laga! Head to Head Timnas Indonesia vs Thailand Jelang Final ASEAN Cup 2026
Panitia penyelenggara bersama GSI turut mengimbau masyarakat agar tidak membeli tiket dari calo atau pihak lain di luar kanal resmi. Suporter juga diminta mewaspadai penawaran tiket palsu, tiket hasil penggandaan, hingga harga yang tidak wajar karena tiket resmi telah dinyatakan sold out.
Sebelumnya, tiket The Finals FIFA ASEAN Cup 2026 dijual melalui KitaGaruda.id dengan persyaratan kepemilikan dan verifikasi Garuda ID. Setelah kuota 67 ribu tiket terpenuhi, tidak ada lagi tiket reguler yang tersedia melalui kanal penjualan resmi.
Selain final, SUGBK pada Senin (5/10/2026) juga menjadi venue pertandingan perebutan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. Laga tersebut mempertemukan Malaysia melawan Vietnam dan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022