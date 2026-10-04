Waktunya Merebut Status KING dari Thailand, Gengsi Tuan Rumah Dipertaruhkan!

Rizky Ridho berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Skuad Garuda kini siap menghadapi Thailand di final. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan itu kembali memunculkan rivalitas sengit antarkedua tim.
Pertandingan final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10), memang mempertemukan dua tim yang sering terlibat sengit di lapangan.
Berdasarkan catatan pertemuan sejak 1957, kedua tim telah bertemu sebanyak 35 kali. Gajah Perang sejauh ini masih unggul dalam jumlah kemenangan.
Mereka telah mengemas 19 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 13 kali kalah dari Indonesia. Jika merujuk rekor pertemuan itu, maka Thailand mungkin di atas angin bisa memenangi pertarungan nanti.
Akan tetapi, skuad Garuda saat ini bukan lagi tim yang mudah dipermalukan, apalagi di tangan Thailand. Pencinta sepak bola Indonesia justru menilai sudah waktunya skuad Garuda menunjukkan diri menjadi yang terbaik di kawasan regional Asia Tenggara.
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Harapan itu cukup masuk akal karena Indonesia memiliki beberapa keunggulan jelang pertandingan. Selain tercatat sebagai tim paling produktif dengan agregat 9 gol (11-2) berbanding 5 gol (7-2) milik Thailand, nilai pasar timnas Indonesia juga lebih besar ketimbang Thailand.
Indonesia bahkan berada di posisi teratas nilai pasar skuad di FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad asuhan John Herdman memiliki nilai pasar mencapai Rp 396,91 miliar. Sementara Thailand berada di angka Rp 165,13 miliar.
Meski begitu, belum ada jaminan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang, baik Indonesia maupun Thailand. Hanya saja, gengsi Indonesia dipertaruhkan karena berstatus sebagai tuan rumah.
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Pelatih Indonesia, John Herdman, menyetujui pandangan tersebut. Dia menilai banyak hal bakal terjadi di pertandingan nanti, apalagi dirinya dan pelatih Thailand, Anthony Hudson, telah mengenal satu sama lain.
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