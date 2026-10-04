Perbandingan Statistik Mitchell Baker vs Supachai Chaided, Pembuktian Pemain 19 Tahun

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan prestisius itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10) malam WIB.

Bagi timnas Indonesia, kesempatan ini menjadi pembuktian bagi Mitchell Baker. Pemuda berusia 19 tahun itu diyakini bakal kembali menjadi tumpuan John Herdman di lini depan skuad Garuda. Dia diharapkan bisa menjinakkan barisan pertahanan Gajah Perang.

Harapan besar itu cukup dimaklumi, apalagi Baker telah menunjukkan kelasnya sebagai stiker Garuda. Dia bahkan mencetak lima dari sembilan gol Indonesia ke gawang Bangladesh di laga sebelumnya. Fakta itu membuatnya kembali menjadi tumpuan di laga nanti.

Berdasarkan statistik yang dihimpun Transfermarkt.co.id, Baker cukup mumpuni sebagai target man Indonesia. Secara total, dirinya sudah berkontribusi dengan sembilan gol dari tujuh laga bersama skuad Garuda.

Statistik itu membuatnya cukup diperhitungkan, meski belum memberikan assist dari jumlah bermain sebanyak 522 menit.

Walau begitu, catatan itu dianggap patut diacungi jempol jika dibandingkan dengan striker milik Thailand, Supachai Chaided. Penyerang berusia 27 tahun itu biasa menjadi langganan timnas Gajah Perang karena sudah bermain sebanyak 48 laga bersama Thailand.

Supachai bahkan menghasilkan 2.700 menit bermain dengan kontribusi delapan gol dan empat assist.

Michell Baker vs Supachai Chaided