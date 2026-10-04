Turunkan Skuad Terbaik! Thailand Siap Gempur Timnas Indonesia di Final ASEAN Cup 2026

Pelatih Thailand Anthony Hudson bersama Chanathip Songkrasin dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia / Andika Rachmansyah (JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Thailand, Anthony Hudson, memastikan anak asuhnya siap tempur menghadapi Timnas Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia juga menegaskan bakal menurunkan komposisi pemain terbaiknya dalam laga krusial tersebut.
Laga final tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) pukul 20.00 WIB. SUGBK dipastikan bakal full house karena tiket ludes terjual sebanyak 67 ribu lembar.
Bagi Thailand, ini adalah lawatan pertama mereka ke Jakarta di FIFA ASEAN Cup 2026. Pasalnya, tim berjuluk Gajah Perang itu memainkan seluruh pertandingan penyisihan Grup B di Bandung.
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Hudson mengaku sangat antusias menyambut pertandingan melawan Timnas Indonesia di SUGBK. Meski harus berpindah lokasi, juru taktik asal Inggris itu menegaskan persiapan timnya berjalan lancar.
“Kami tiba di Indonesia dengan baik, khususnya di Jakarta. Ini tempat yang sangat indah. Fasilitasnya juga sangat baik, termasuk stadion luar biasa yang akan kami gunakan untuk pertandingan besok,” kata Hudson dalam konferensi pers jelang laga, Minggu (4/10).
“Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini dan persiapan kami berjalan dengan baik,” sambungnya.
Thailand sudah mengunci tiket final lebih dini dibanding Timnas Indonesia yang harus berjuang sampai titik darah penghabisan saat menumbangkan Bangladesh 9-2. Gajah Perang melaju ke final setelah bungkam Vietnam 2-0 di laga kedua Grup B.
Situasi tersebut membuat Hudson melakukan rotasi pemain saat Thailand tumbang 1-2 dari Filipina di laga terakhir Grup B. Langkah tersebut sengaja ia lakukan karena menyimpan kekuatan tim terbaiknya untuk melawan Timnas Indonesia.
“Saya pikir kami berada dalam posisi yang cukup beruntung karena kami bisa mengistirahatkan banyak pemain. Jadi, kami datang ke pertandingan ini dengan sekelompok pemain yang dalam kondisi segar, fokus, dan siap menghadapi pertandingan,” tutur Hudson.
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