Menang 25 Kali dari 78 Laga! Head to Head Timnas Indonesia vs Thailand Jelang Final ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menantang Thailand di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Berikut head to head kedua tim.

FIFA ASEAN Cup 2026 sudah mencapai partai final. Laga final yang mempertemukan Timnas Indonesia kontra Thailand akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10) malam WIB.

Timnas Indonesia meraih tiket final berkat perolehan tujuh poin. Kemenangan besar 9-2 atas Bangladesh pada laga penyisihan grup yang berlangsung, Kamis (1/10), memuluskan langkah Tim Merah Putih untuk melaju ke final.

Baca Juga:Kevin Diks Akui Kualitas Thailand Jelang Final ASEAN Cup 2026

Kepastian ini juga dipengaruhi dari hasil laga tim rival. Timnas Malaysia hanya mampu menang 6-0 atas Singapura.

Keunggulan selisih gol menjadi kepastian bagi Timnas Indonesia dalam melenggang ke partai puncak. Sebelum menyaksikan duel raksasa Asia Tenggara tersebut, tentu menarik mengulas mengenai rekor pertemuan kedua tim.

Secara total, Timnas Indonesia dan Thailand sudah berjumpa sebanyak 78 kali. Sepanjang sejarah, Timnas Indonesia hanya memenangkan 25 di antaranya.

Sementara Thailand sudah mencatat sebanyak 37 kemenangan, sisanya berakhir imbang. Duel perdana kedua tim terjadi pada ajang Merdeka Tournament tanggal 31 Agustus 1957, di mana Indonesia menang telak 4-0 atas Thailand.

Pada laga terakhir di Jakarta, beberapa pertemuan terakhir kedua tim khususnya jika dimainkan di tanah air kerap berakhir ketat. Termasuk salah satunya hasil imbang 1-1 pada fase grup Piala AFF 2022 silam.