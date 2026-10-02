Borong 3 Assist dan 1 Gol, Danilo Santacruz Makin Kerasan di Madura United

Danilo Santacruz mulai menunjukkan kontribusi besar bersama Madura United FC dengan torehan satu gol dan tiga assist pada awal Super League 2026/2027. (Madura United)
JawaPos.com - Danilo Santacruz menunjukkan kontribusi penting bersama Madura United FC pada tiga pertandingan awal Super League 2026/2027.
Pemain asal Paraguay itu sudah mengoleksi satu gol dan tiga assist, sekaligus membantu Laskar Sape Kerrab mengawali kompetisi dengan kontribusi ofensif yang konsisten.
Santacruz mengaku mulai menemukan kenyamanan sejak bergabung dengan Madura United FC.
Kenyamanan tersebut membuat pemain bernomor punggung delapan itu bisa menikmati setiap sesi latihan dan pertandingan bersama tim.
"Saya merasa sangat nyaman di sini. Saya bisa menikmati setiap pertandingan dan latihan bersama tim. Yang paling penting adalah kami saling membantu dan terus bekerja sebagai sebuah tim," kata Santacruz, Kamis (1/10).
Perasaan nyaman itu ikut tercermin dari statistiknya pada tiga laga awal Super League 2026/2027.
Santacruz sudah mencetak satu gol dan menyumbangkan tiga assist untuk Madura United FC.
Tiga assist dalam tiga pertandingan membuat Santacruz masuk jajaran top assist sementara Super League 2026/2027.
Catatan tersebut menempatkannya bersama pemain Dewa United Banten FC, Taisei Marukawa, dalam daftar pemain dengan kontribusi assist yang menonjol pada awal musim.
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