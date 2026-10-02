Borong 3 Assist dan 1 Gol, Danilo Santacruz Makin Kerasan di Madura United

JawaPos.com - Danilo Santacruz menunjukkan kontribusi penting bersama Madura United FC pada tiga pertandingan awal Super League 2026/2027.

Pemain asal Paraguay itu sudah mengoleksi satu gol dan tiga assist, sekaligus membantu Laskar Sape Kerrab mengawali kompetisi dengan kontribusi ofensif yang konsisten.

Danilo Santacruz Nyaman di Madura United Santacruz mengaku mulai menemukan kenyamanan sejak bergabung dengan Madura United FC.

Kenyamanan tersebut membuat pemain bernomor punggung delapan itu bisa menikmati setiap sesi latihan dan pertandingan bersama tim.

"Saya merasa sangat nyaman di sini. Saya bisa menikmati setiap pertandingan dan latihan bersama tim. Yang paling penting adalah kami saling membantu dan terus bekerja sebagai sebuah tim," kata Santacruz, Kamis (1/10).

Perasaan nyaman itu ikut tercermin dari statistiknya pada tiga laga awal Super League 2026/2027.

Santacruz sudah mencetak satu gol dan menyumbangkan tiga assist untuk Madura United FC.

Tiga Assist Bawa Santacruz Masuk Top Assist Tiga assist dalam tiga pertandingan membuat Santacruz masuk jajaran top assist sementara Super League 2026/2027.