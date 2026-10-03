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Antara
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.17 WIB

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra Sebut Pemain Fokus Benahi Fisik

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Dok. PSS) - Image

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Dok. PSS)

JawaPos.com - Pelatih Pieter Huistra menyebutkan pemain-pemain PSS Sleman fokus pada aspek penguatan dan kebugaran fisik pada masa jeda kompetisi BRI Super League.

Pieter Huistra mengatakan, PSS SLeman terus meningkatkan intensitas latihan demi memperkuat kondisi fisik dan ritme permainan sebelum kompetisi kembali bergulir.

"Kami menjalani dua pekan pertama dalam periode internasional. Selama itu, kami bekerja keras, terutama dari sisi fisik," tutur Pieter Huistra

"Penting bagi pemain untuk berada dalam kondisi fisik yang benar-benar siap menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya," ungkap Pieter dilansir dari Antara.

Pelatih berkebangsaan Belanda itu menjelaskan, para pemain merasakan beban permainan cukup setelah intens menjalani latihan fisik selama dua pekan.

Menurut dia, respons pemain terhadap latihan tersebut sangat positif, sebab, dengan intensitas tinggi dibutuhkan untuk membangun kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Selain dua pekan digenjot dari sisi fisik, fokus PSS mulai bergeser dan pekan berikutnya akan digunakan untuk mengarahkan persiapan pada calon lawan.

Termasuk membangun kembali detail permainan yang dibutuhkan dalam pertandingan.

Pieter menyatakan, perbaikan tidak menyasar satu bagian permainan dan menilai PSS Sleman masih memiliki ruang untuk berkembang di berbagai aspek.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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