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Antara
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.14 WIB

Persib Gelar Tiga Laga Kandang di Si Jalak Harupat pada Oktober

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Pemain Persib Bandung. (instagram @persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan menggelar tiga pertandingan kandang sepanjang Oktober di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung.

Hal itu karena perawatan lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih berlangsung.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk memberikan waktu bagi penyelesaian perawatan lapangan GBLA.

Dengan begitu stadion dapat kembali digunakan dengan kondisi lapangan yang lebih optimal.

“Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu bagi penyelesaian perawatan lapangan GBLA agar stadion tersebut dapat kembali digunakan dengan kondisi lapangan yang lebih optimal,” kata Adhitia dilansir dari Antara.

Adhitia menyebut tiga pertandingan tersebut yakni laga Super League 2026/27 melawan Dewa United pada 11 Oktober dan Persik Kediri pada 18 Oktober, serta pertandingan AFC Champions League 2 (ACL Two) menghadapi Viettel FC pada 14 Oktober.

Berdasar peninjauan kondisi lapangan GBLA pada Selasa (29/9), manajemen melihat perkembangan positif dalam proses perawatan yang telah berlangsung sejak bulan lalu.

Kondisi lapangan menunjukkan perbaikan dibandingkan saat digunakan pada bulan sebelumnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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