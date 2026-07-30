Denzel Dumfries Merasa Terhormat dan Bangga Setelah Resmi Bergabung dengan Real Madrid

JawaPos.com – Denzel Dumfries mengaku merasa terhormat dan bangga setelah resmi bergabung dengan Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Bek asal Belanda itu telah menjalani sesi latihan pertamanya bersama klub barunya usai menyelesaikan masa liburan setelah Piala Dunia 2026.

Dumfries didatangkan dari Inter dengan nilai transfer sebesar EUR 20 juta atau sekitar Rp382 miliar. Ia pun menyatakan antusias untuk segera memulai pertandingan bersama Los Blancos.

Dumfries mengungkapkan bahwa fasilitas latihan Real Madrid sangat mengesankan dan membuatnya semakin bersemangat menjalani petualangan baru. Menurutnya, seluruh rekan setim, staf pelatih, dan jajaran klub memberikan sambutan yang hangat sejak hari pertama.

Dumfries juga mengaku merasa nyaman berada di lingkungan baru yang penuh dengan pemain berkualitas. Kondisi tersebut membuat proses adaptasinya berjalan dengan baik.

Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Real Madrid. Sebelum bergabung, Dumfries berhasil mempersembahkan dua gelar Serie A dan tiga trofi Coppa Italia bersama Inter.

Dumfries diketahui telah membawa klub asal Italia tersebut tampil pada dua final Liga Champions meskipun belum berhasil meraih gelar. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Real Madrid pada musim mendatang.