Bela John Herdman yang Dicemooh Publik, Justin Hubner: Kritik Terhadapnya Benar-benar Tidak Adil!

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner membela pelatih John Herdman yang mendapat kritik dari publik.

Ia menilai sang pelatih telah memberikan energi luar biasa dan bekerja keras untuk tim sehingga layak mendapatkan apresiasi serta rasa hormat yang lebih besar.

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"Saya pikir bila melihat seberapa besar energi yang diberikan pelatih kepada tim, itu luar biasa. Karena itu, menurut saya kritik terhadapnya tidak adil. Benar-benar tidak adil," kata Hubner setelah pertandingan di Jakarta pada Kamis (1/10).

Pernyataan Hubner disampaikan setelah Indonesia memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Garuda mengalahkan Bangladesh 9-2 dalam laga terakhir Grup A dan finis di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol atas Malaysia.

Hubner menilai Herdman menunjukkan dedikasi tinggi sejak menangani Timnas Indonesia dan terus mencurahkan perhatian terhadap tim hampir sepanjang waktu.

"Seperti yang saya katakan, dia seperti bekerja 24/7 untuk tim. Jadi, saya pikir kita harus menghormati itu dan lebih menghargainya," ujar Hubner.

Hubner juga membandingkan pengalamannya bekerja bersama Herdman dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Ia tetap mengakui kontribusi pelatih asal Korea Selatan tersebut, tetapi menilai Herdman mampu memberikan sesuatu yang positif bagi skuad Garuda saat ini.