Pedro Augusto Gabung Dewa United Targetkan Juara Super League

Pedro Augusto gabung Dewa United. (Istimewa)
JawaPos.com - Striker asal Brasil Pedro Augusto gabung Dewa United Banten FC di BRI Super League 2026/27 dengan target membantu tim mengejar gelar juara.
Pedro bukan nama baru di kompetisi Indonesia.
Dua tahun lalu, dia sempat merasakan atmosfer sepak bola Tanah Air sebelum melanjutkan perjalanan karier ke Bolivia dan Uzbekistan.
Pengalaman bermain di dua negara tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan kariernya.
Kini Pedro kembali dengan pengalaman yang lebih banyak.
Dia juga memasuki fase baru dalam kehidupan pribadinya setelah menjadi seorang ayah.
Namun, status tersebut tidak mengubah fokusnya sebagai pesepak bola.
Bersama Dewa United, pemain yang mengenakan nomor punggung sembilan itu ingin memberikan kontribusi maksimal.
Ambisi Dewa United menjadi salah satu alasan utama Pedro menerima tawaran untuk bergabung.
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Jawa Pos
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