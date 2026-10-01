Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 07.17 WIB

Pedro Augusto Gabung Dewa United Targetkan Juara Super League

Pedro Augusto gabung Dewa United. (Istimewa) - Image

Pedro Augusto gabung Dewa United. (Istimewa)

JawaPos.com - Striker asal Brasil Pedro Augusto gabung Dewa United Banten FC di BRI Super League 2026/27 dengan target membantu tim mengejar gelar juara.

Pedro bukan nama baru di kompetisi Indonesia.

Dua tahun lalu, dia sempat merasakan atmosfer sepak bola Tanah Air sebelum melanjutkan perjalanan karier ke Bolivia dan Uzbekistan.

Pengalaman bermain di dua negara tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan kariernya.

Kini Pedro kembali dengan pengalaman yang lebih banyak.

Dia juga memasuki fase baru dalam kehidupan pribadinya setelah menjadi seorang ayah.

Namun, status tersebut tidak mengubah fokusnya sebagai pesepak bola.

Bersama Dewa United, pemain yang mengenakan nomor punggung sembilan itu ingin memberikan kontribusi maksimal.

Ambisi Dewa United menjadi salah satu alasan utama Pedro menerima tawaran untuk bergabung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Carlos Iury Tinggalkan Dewa United, Gabung Garudayaksa FC dengan Status Pinjaman - Image
Sepak Bola Indonesia

Carlos Iury Tinggalkan Dewa United, Gabung Garudayaksa FC dengan Status Pinjaman

Minggu, 27 September 2026 | 03.48 WIB

Persija U-20 Hadapi Dewa United di Laga Pembuka EPA ONE, Bblitz Tarigan Minta Pemain Santai - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija U-20 Hadapi Dewa United di Laga Pembuka EPA ONE, Bblitz Tarigan Minta Pemain Santai

Sabtu, 26 September 2026 | 16.58 WIB

Pernah Main di Persikabo, Striker asal Brasil Pedro Augusto Kini Gabung ke Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Pernah Main di Persikabo, Striker asal Brasil Pedro Augusto Kini Gabung ke Dewa United

Kamis, 24 September 2026 | 14.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore