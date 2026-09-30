Persebaya kembali Latihan, Tavares Fokus Benahi Fisik Pemain selama Jeda Kompetisi

Skuad Persebaya Surabaya kembali latihan, fokus mengembalikan kondisi fisik saat Super League kembali diputar. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan setelah libur sepekan. Tim Bajul Ijo berlatih di Lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (29/9) sore.
Latihan ini jadi bagian persiapan Persebaya saat jeda kompetisi BRI Super League 2026/27. Pemain langsung mendapat menu latihan fisik untuk jaga kebugaran dan tingkatkan kondisi.
Tim pelatih juga periksa kondisi fisik pemain. Ini untuk melihat kesiapan skuad setelah tiga pertandingan awal musim.
Persebaya mengakhiri pekan ketiga BRI Super League dengan imbang 1-1 lawan Garudayaksa FC. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9) lalu.
Setelah itu, kompetisi jeda tiga pekan karena agenda FIFA Matchday. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, katakan pemain tidak dapat istirahat penuh.
Usai libur seminggu, para pemain lanjut latihan untuk jaga kondisi fisik. "Hari ini para pemain menjalani latihan fisik agar tetap terjaga kebugarannya, jadi ini bukan hari libur. Saat ini kami sedang memeriksa kondisi para pemain, karena ada beberapa dari mereka yang belum 100 persen bugar seperti yang Anda lihat pada pertandingan terakhir," ujar Tavares.
Pelatih asal Portugal itu ingin jeda kompetisi dimanfaatkan untuk perbaiki kondisi fisik pemain. "Target kami adalah meningkatkan kondisi fisik mereka agar ke depannya kami memiliki lebih banyak pilihan pemain yang siap dengan kondisi yang lebih baik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya," imbuhnya.
Tavares nilai peningkatan kebugaran pemain sangat penting. Gaya bermain yang tekan lawan butuh stamina dan fisik prima.
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