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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 18.05 WIB

Timnas Indonesia Imbang Lawan Malaysia dengan 10 Pemain, Justin Hubner: Kami Layak Dipuji!

Pesepak bola Timnas Indonesia Justin Hubner berhadapan dengan Singapura dalam pertandingan penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Justin Hubner berhadapan dengan Singapura dalam pertandingan penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, menungkapkan bermain dengan 10 pemain melawan Malaysia hingga akhirnya meraih satu poin bukanlah hal yang mudah. Ia menilai perjuangan skuad Garuda tersebut layak mendapatkan pujian.

Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9). Dalam laga tersebut, skuad Garuda bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Thom Haye diganjar kartu merah.

Hubner mengakui pertandingan tersebut berjalan menjadi lebih sulit ketika Thom Haye keluar lapangan. Padahal menurutnya, Timnas Indonesia cukup mengendalikan permainan saat bermain dengan kekuatan penuh.

“Saya rasa kami mendominasi sampai terjadinya kartu merah. Ketika kami mendapatkan kartu merah, rasanya sangat sulit bagi kami untuk keluar menyerang,” kata Hubner usai pertandingan, dikutip Selasa (29/9).

Kendati demikian, lini pertahanan Timnas Indonesia tampil sangat solid dalam laga tersebut. Bahkan salah satu peluang emas Malaysia pada menit-menit akhir berhasil diblok oleh barisan pertahanan skuad Garuda hingga menjaga gawang tetap perawan.

Bagi Hubner, jerih payah pemain Timnas Indonesia untuk menjaga gawang tetap nirbobol melawan 11 pemain sangat layak mendapat pujian dari para fans. Meskipun, skuad Garuda memang tidak meriah poin penuh dalam laga tersebut.

“Tentu saja selalu sulit bermain dengan sepuluh orang, tetapi jika Anda melihat bagaimana cara kami bertahan pada akhirnya, saya rasa pujian besar patut diberikan kepada tim,” ujarnya.

“Saya rasa semua orang ingin melihat kami menang, tetapi jika kami bisa bertahan seperti ini, maka tidak akan ada tim yang mampu mencetak gol ke gawang kami,” lanjut Hubner.

Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua pada papan klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin, sama seperti Malaysia. Skuad Garuda berada di bawah rivalnya karena kalah selisih gol.

Editor: Banu Adikara
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