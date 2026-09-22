Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 22 September 2026 | 19.01 WIB

PSM Makassar Imbang Lagi, Victor Luiz: Kami Akan Berjuang Lebih Keras!

 

Bek kiri PSM Makassar Victor Luiz. (PSM)

JawaPos.com - PSM Makassar masih belum meraih kemenangan di tiga laga awal musim Super League. Hasil kurang memuaskan tersebut membuat Victor Luiz memberikan komentarnya.

Melalui sosial media, Victor Luiz menuliskan bahwa para pemain masih belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia memastikan rekam setimnya bakal terus berjuang untuk masyarakat Makassar.

"Ini belum cukup. Jadi kami akan berjuang lebih keras lagi. Untuk seragam ini. Untuk rakyat Makassar," tulis Victor Luiz di Instagram.

Pesan optimistis tersebut diunggah setelah PSM Makassar ditahan imbang Persita Tangerang di Stadion Gelora BJ Habibie. Itu adalah kali kedua tim asuhan Darije Kalezic bermain imbang yang sebelumnya didapatkan saat melawan Arema FC.

Kini, kemenangan perdana sedang dinantikan PSM Makassar di laga melawan PSS Sleman pada 11 Oktober. Apakah tim yang memiliki tujuh gelar Liga Indonesia tersebut bisa meraih tiga poin perdananya? Patut dinantikan.

Performa Victor Luiz Lawan Persita Tangerang

Pada laga melawan Persita Tangerang, Victor Luiz masih menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan. Ia bermain selama 90 menit dan tidak mendapatkan kartu kuning.

Secara statistik permainan, Victor bermain tangguh di lini pertahanan. Melansir I League, pemain asal Brasil tersebut melakukan dua tekel, tiga intersep, dan tiga intersep.

Sebagai bek kiri, Victor juga kerap membantu sisi penyerangan. Bek 28 tahun tersebut melepaskan satu tendangan dan melakukan satu umpan panjang.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dua Kali Unggul, Persita Gagal Menang atas PSM Makassar, Carlos Pena Soroti Bola Liar - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Kali Unggul, Persita Gagal Menang atas PSM Makassar, Carlos Pena Soroti Bola Liar

Senin, 21 September 2026 | 01.24 WIB

PSM Makassar Main Imbang 2-2 Kontra Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

PSM Makassar Main Imbang 2-2 Kontra Persita Tangerang

Minggu, 20 September 2026 | 02.07 WIB

Prediksi Skor Persita Tangerang vs PSM Makassar: Jaga Momentum, Pendekatan Hati-Hati - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persita Tangerang vs PSM Makassar: Jaga Momentum, Pendekatan Hati-Hati

Sabtu, 19 September 2026 | 18.20 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore