PSM Makassar Imbang Lagi, Victor Luiz: Kami Akan Berjuang Lebih Keras!

JawaPos.com - PSM Makassar masih belum meraih kemenangan di tiga laga awal musim Super League. Hasil kurang memuaskan tersebut membuat Victor Luiz memberikan komentarnya.
Melalui sosial media, Victor Luiz menuliskan bahwa para pemain masih belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia memastikan rekam setimnya bakal terus berjuang untuk masyarakat Makassar.
"Ini belum cukup. Jadi kami akan berjuang lebih keras lagi. Untuk seragam ini. Untuk rakyat Makassar," tulis Victor Luiz di Instagram.
Pesan optimistis tersebut diunggah setelah PSM Makassar ditahan imbang Persita Tangerang di Stadion Gelora BJ Habibie. Itu adalah kali kedua tim asuhan Darije Kalezic bermain imbang yang sebelumnya didapatkan saat melawan Arema FC.
Kini, kemenangan perdana sedang dinantikan PSM Makassar di laga melawan PSS Sleman pada 11 Oktober. Apakah tim yang memiliki tujuh gelar Liga Indonesia tersebut bisa meraih tiga poin perdananya? Patut dinantikan.
Pada laga melawan Persita Tangerang, Victor Luiz masih menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan. Ia bermain selama 90 menit dan tidak mendapatkan kartu kuning.
Secara statistik permainan, Victor bermain tangguh di lini pertahanan. Melansir I League, pemain asal Brasil tersebut melakukan dua tekel, tiga intersep, dan tiga intersep.
Sebagai bek kiri, Victor juga kerap membantu sisi penyerangan. Bek 28 tahun tersebut melepaskan satu tendangan dan melakukan satu umpan panjang.
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