Hamza Choudhury Terpesona, Timnas Indonesia Bisa Tembus Piala Dunia!

JawaPos.com - Pemain Timnas Bangladesh, Hamza Choudhury, memberikan penilaian positif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia.

Gelandang yang kini memperkuat Sheffield United tersebut melihat Timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang memiliki kualitas dan peluang besar untuk tampil di Piala Dunia pada masa mendatang.

Hamza menilai Indonesia mempunyai sejumlah modal penting untuk bersaing di level internasional.

Selain kualitas pemain yang dinilainya cukup baik, keberadaan pelatih yang bagus dan posisi Indonesia dalam peringkat FIFA juga menjadi hal yang mendapat perhatian.

Menurut Hamza, perkembangan Timnas Indonesia membuatnya cukup terkejut apabila skuad Garuda nantinya tidak masuk dalam persaingan untuk lolos ke Piala Dunia berikutnya. Ia melihat Indonesia memiliki potensi besar untuk melanjutkan perkembangan yang sudah ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir.

Penilaian tersebut disampaikan Hamza menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Hamza juga mengungkapkan kesannya selama berada di Indonesia. Ia menyebut masyarakat yang ditemuinya memberikan sambutan yang ramah. Kondisi tersebut membuat rombongan Bangladesh merasa nyaman selama menjalani persiapan pertandingan.

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Selain sambutan masyarakat, perhatian Hamza juga tertuju pada besarnya antusiasme terhadap sepak bola di Indonesia. Menurutnya, olahraga tersebut memiliki tempat yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat.