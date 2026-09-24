John Herdman Jumpa Eks Anak Asuhnya Saat Timnas Indonesia Hadapi Bangladesh di ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026 Kamis (1/10/2026) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta memiliki cerita menarik bagi John Herdman.

Pelatih Timnas Indonesia asal Inggris itu akan kembali bertemu dengan pemain yang pernah masuk dalam programnya ketika masih menangani Timnas Kanada.

Pemain tersebut adalah Shamit Shome, gelandang yang kini menjadi bagian dari Timnas Bangladesh. Shome pernah mendapat kesempatan membela Kanada di bawah asuhan Herdman pada 2020.

Shome tercatat dua kali tampil untuk Kanada pada tahun tersebut. Salah satu penampilannya terjadi ketika Kanada menghadapi Barbados dalam pertandingan uji coba.

Kini, beberapa tahun setelah momen tersebut, Herdman dan Shome kembali bertemu dalam sebuah pertandingan internasional. Bedanya, keduanya kali ini berada di kubu yang berbeda.

Herdman tentu sudah cukup mengenal karakter Shome. Saat menangani Kanada, pelatih asal Inggris tersebut beberapa kali membawa sang gelandang ke pemusatan latihan tim nasional.

Pengalaman bersama Kanada menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan karier internasional Shome.

Ia sebelumnya juga menjalani karier di kompetisi Amerika Utara dan pernah memperkuat Montreal Impact.