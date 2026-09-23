Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 24 September 2026 | 05.00 WIB

Kendal Tornado FC Datangkan 2 Eks Timnas U-20, Kuota Regulasi Lengkap

Kendal Tornado FC mendatangkan Aziz Luayyan dan Irpan Abadi, dua pemain berpengalaman di Timnas U-20 untuk Pegadaian Championship 2026/27. (Dok. Kendal Tornado) - Image

Kendal Tornado FC mendatangkan Aziz Luayyan dan Irpan Abadi, dua pemain berpengalaman di Timnas U-20 untuk Pegadaian Championship 2026/27. (Dok. Kendal Tornado)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC menambah kekuatan skuad untuk menghadapi persaingan Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Badai Pantura mendatangkan dua pemain muda yang memiliki pengalaman di level Timnas Indonesia U-20, Aziz Luayyan dan Irpan Abadi Siregar.

Kedatangan kedua pemain tersebut sekaligus membuat Kendal Tornado FC memenuhi kuota pemain regulasi yang menjadi salah satu ketentuan dalam kompetisi musim ini.

Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, berharap Aziz dan Irpan dapat memberikan tambahan kekuatan bagi tim, terutama di lini belakang dan tengah.

"Harapan kami hadirnya Aziz dan Irpan bisa menambah kekuatan di lini belakang dan tengah kita. Apalagi keduanya membawa pengalaman di level timnas," ujar Heri, Rabu (23/9/2026) dalam keterangan resminya.

Irpan Abadi Siregar merupakan pemain yang beroperasi di sektor tengah. Pemain asal Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, tersebut bergabung dengan status pinjaman dari Persija Jakarta.

Irpan sebelumnya juga mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U-20. Ia masuk dalam skuad Garuda Nusantara yang tampil pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Sementara itu, Aziz Luayyan didatangkan Kendal Tornado FC dengan status pinjaman dari Persita Tangerang. Pemain asal Padang tersebut memiliki pengalaman sebagai kapten EPA Persita U-20.

Aziz juga memiliki pengalaman di sejumlah level kelompok usia. Ia pernah membawa Persikopa Pariaman menjadi runner-up Piala Soeratin Nasional 2024.

Selain itu, Aziz turut memperkuat Timnas Pelajar U-18 yang berhasil menempati posisi ketiga pada ajang Asian Soccer School 2024. Ia juga ikut mengantarkan Sumatera Barat menjadi runner-up Pra Popnas Zona Sumatera 2024.

Heri berharap kedua pemain anyar tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan rekan-rekan barunya.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Kendal Tornado FC
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pulang dari Timnas Indonesia U-20, Er Deva Aulia Egon Bidik Menit Bermain di Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Pulang dari Timnas Indonesia U-20, Er Deva Aulia Egon Bidik Menit Bermain di Kendal Tornado FC

Kamis, 10 September 2026 | 10.00 WIB

Cetak Gol Perdana untuk Timnas Indonesia U-20, Theodore Leeming Bawa Modal Berharga ke Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Cetak Gol Perdana untuk Timnas Indonesia U-20, Theodore Leeming Bawa Modal Berharga ke Persis Solo

Kamis, 10 September 2026 | 09.00 WIB

Bareng Thailand! Timnas Indonesia U-20 Masuk Pot 3 Undian Piala Asia U-20 2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bareng Thailand! Timnas Indonesia U-20 Masuk Pot 3 Undian Piala Asia U-20 2027

Selasa, 8 September 2026 | 19.09 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore