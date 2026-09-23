Kendal Tornado FC Datangkan 2 Eks Timnas U-20, Kuota Regulasi Lengkap

JawaPos.com - Kendal Tornado FC menambah kekuatan skuad untuk menghadapi persaingan Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Badai Pantura mendatangkan dua pemain muda yang memiliki pengalaman di level Timnas Indonesia U-20, Aziz Luayyan dan Irpan Abadi Siregar.

Kedatangan kedua pemain tersebut sekaligus membuat Kendal Tornado FC memenuhi kuota pemain regulasi yang menjadi salah satu ketentuan dalam kompetisi musim ini.

Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, berharap Aziz dan Irpan dapat memberikan tambahan kekuatan bagi tim, terutama di lini belakang dan tengah.

"Harapan kami hadirnya Aziz dan Irpan bisa menambah kekuatan di lini belakang dan tengah kita. Apalagi keduanya membawa pengalaman di level timnas," ujar Heri, Rabu (23/9/2026) dalam keterangan resminya.

Irpan Abadi Siregar merupakan pemain yang beroperasi di sektor tengah. Pemain asal Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, tersebut bergabung dengan status pinjaman dari Persija Jakarta.

Irpan sebelumnya juga mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U-20. Ia masuk dalam skuad Garuda Nusantara yang tampil pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Sementara itu, Aziz Luayyan didatangkan Kendal Tornado FC dengan status pinjaman dari Persita Tangerang. Pemain asal Padang tersebut memiliki pengalaman sebagai kapten EPA Persita U-20.

Aziz juga memiliki pengalaman di sejumlah level kelompok usia. Ia pernah membawa Persikopa Pariaman menjadi runner-up Piala Soeratin Nasional 2024.

Selain itu, Aziz turut memperkuat Timnas Pelajar U-18 yang berhasil menempati posisi ketiga pada ajang Asian Soccer School 2024. Ia juga ikut mengantarkan Sumatera Barat menjadi runner-up Pra Popnas Zona Sumatera 2024.