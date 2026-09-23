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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 23 September 2026 | 17.37 WIB

John Herdman Bakar Harapan Suporter! Timnas Indonesia Optimistis Raih Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimistis membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. (Instagram @officialjohnherdman) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimistis membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. (Instagram @officialjohnherdman)

JawaPos.com - Timnas Indonesia optimistis menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah pelatih John Herdman menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan skuad Garuda.

Turnamen resmi FIFA itu akan berlangsung di Jakarta dengan laga fase grup dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Timnas Indonesia jadi tuan rumah Divisi 1 dan tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, serta Bangladesh.

John Herdman Pasang Target Juara FIFA ASEAN Cup 2026

John Herdman menyebut Timnas Indonesia datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 dengan keyakinan tinggi untuk bersaing hingga menjadi juara.

Pelatih asal Inggris itu menilai kualitas pemain yang dimiliki skuad Garuda menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di turnamen internasional tersebut.

"Saya rasa kami sangat optimistis. Sebagai sebuah tim, kami yakin dengan kemampuan kami," kata Herdman, Selasa (22/9).

Keyakinan Herdman tidak berhenti pada sekadar optimisme menjelang turnamen, tetapi juga berkaitan dengan target mengangkat trofi di kandang sendiri.

Indonesia memiliki kesempatan tampil di SUGBK sejak fase grup hingga partai final jika mampu menjadi juara Grup A.

"Kami percaya jika kami fokus pada diri kami sendiri dan fokus membuktikan bahwa kami benar, alih-alih sibuk membuktikan orang lain salah, kami dapat menuntaskan tugas itu dengan baik, karena talentanya ada," kata Herdman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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