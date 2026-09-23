John Herdman Bakar Harapan Suporter! Timnas Indonesia Optimistis Raih Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimistis membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. (Instagram @officialjohnherdman)
JawaPos.com - Timnas Indonesia optimistis menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah pelatih John Herdman menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan skuad Garuda.
Turnamen resmi FIFA itu akan berlangsung di Jakarta dengan laga fase grup dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
Timnas Indonesia jadi tuan rumah Divisi 1 dan tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, serta Bangladesh.
Baca Juga:4 Pemain U-23 Gacor di Super League 2026/2027, Amunisi Persija Jakarta dan Arema FC Unjuk Gigi
John Herdman menyebut Timnas Indonesia datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 dengan keyakinan tinggi untuk bersaing hingga menjadi juara.
Pelatih asal Inggris itu menilai kualitas pemain yang dimiliki skuad Garuda menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di turnamen internasional tersebut.
"Saya rasa kami sangat optimistis. Sebagai sebuah tim, kami yakin dengan kemampuan kami," kata Herdman, Selasa (22/9).
Keyakinan Herdman tidak berhenti pada sekadar optimisme menjelang turnamen, tetapi juga berkaitan dengan target mengangkat trofi di kandang sendiri.
Indonesia memiliki kesempatan tampil di SUGBK sejak fase grup hingga partai final jika mampu menjadi juara Grup A.
"Kami percaya jika kami fokus pada diri kami sendiri dan fokus membuktikan bahwa kami benar, alih-alih sibuk membuktikan orang lain salah, kami dapat menuntaskan tugas itu dengan baik, karena talentanya ada," kata Herdman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022