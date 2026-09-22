John Herdman Optimistis Tatap FIFA ASEAN Cup 2026, Bidik Trofi Perdana Bersama Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimistis menatap ajang FIFA ASEAN Cup 2026 dan bertekad membawa skuad Garuda meraih trofi.
Timnas Indonesia mulai memanaskan mesin jelang FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menggelar latihan perdana di Stadion Madya, Senayan, Selasa (22/9).
Akan tetapi skuad Garuda belum lengkap karena Dean James dan Calvin Verdonk masih belum bergabung.
Timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum sebagai tuan rumah.
PSSI mematok target juara kepada skuad Garuda dalam ajang perdana yang digagas FIFA tersebut.
Herdman pun menegaskan bahwa dirinya bersama anak asuhnya memiliki keyakinan untuk memenuhi target tersebut.
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“Saya pikir kami sangat optimistis. Sebagai sebuah tim, kami percaya diri dengan kemampuan yang kami miliki,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Stadion Madya, Selasa (22/9).
Herdman menilai fokus menjadi salah satu faktor penting yang harus dijaga Timnas Indonesia sepanjang turnamen.
Menurut dia, para pemain tidak perlu sibuk membuktikan bahwa pihak lain salah selama mampu menunjukkan kualitas yang dimiliki.
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Jawa Pos
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