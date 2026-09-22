Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 23 September 2026 | 04.43 WIB

John Herdman Optimistis Tatap FIFA ASEAN Cup 2026, Bidik Trofi Perdana Bersama Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Timnas Indonesia) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman optimistis menatap ajang FIFA ASEAN Cup 2026 dan bertekad membawa skuad Garuda meraih trofi.

Timnas Indonesia mulai memanaskan mesin jelang FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menggelar latihan perdana di Stadion Madya, Senayan, Selasa (22/9).

Akan tetapi skuad Garuda belum lengkap karena Dean James dan Calvin Verdonk masih belum bergabung.

Timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum sebagai tuan rumah.

PSSI mematok target juara kepada skuad Garuda dalam ajang perdana yang digagas FIFA tersebut.

Herdman pun menegaskan bahwa dirinya bersama anak asuhnya memiliki keyakinan untuk memenuhi target tersebut.

“Saya pikir kami sangat optimistis. Sebagai sebuah tim, kami percaya diri dengan kemampuan yang kami miliki,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Stadion Madya, Selasa (22/9).

Herdman menilai fokus menjadi salah satu faktor penting yang harus dijaga Timnas Indonesia sepanjang turnamen.

Menurut dia, para pemain tidak perlu sibuk membuktikan bahwa pihak lain salah selama mampu menunjukkan kualitas yang dimiliki.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dony Tri dan Yakob Sayuri Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Dony Tri dan Yakob Sayuri Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Rabu, 23 September 2026 | 03.25 WIB

4 Pemain Termasuk Dony Tri Absen, Rizky Eka Pratama Mendadak Gabung Latihan Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

4 Pemain Termasuk Dony Tri Absen, Rizky Eka Pratama Mendadak Gabung Latihan Timnas Indonesia

Rabu, 23 September 2026 | 01.30 WIB

Ernando Ari Cedera Paha, Kiper Persebaya Surabaya Surabaya Absen Bela Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Ernando Ari Cedera Paha, Kiper Persebaya Surabaya Surabaya Absen Bela Timnas Indonesia

Selasa, 22 September 2026 | 22.19 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore