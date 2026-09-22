John Herdman Sebut Dean James dan Calvin Verdonk Dijadwalkan Gabung Timnas Indonesia Besok

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap jadwal kedatangan Dean James dan Calvin Verdonk. Kedua pemain tersebut akan bergabung dengan Skuad Garuda pada Rabu (23/9).

Kabar tersebut diungkap Herdman setelah memimpin sesi latihan perdana Timnas Indonesia di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Dean James dan Calvin Verdonk diharapkan bisa langsung bergabung dan mengikuti latihan pada sore hari.

“Mereka (Dean James dan Calvin Verdonk) akan tiba besok,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Stadion Madya, Selasa (22/9).

“Jadi mudah-mudahan mereka bisa berada di sini dan berlatih besok sore,” sambung dia.

Dalam sesi latihan perdana, Timnas Indonesia berkekuatan 21 pemain, termasuk hadirnya wajah baru yakni Rizky Eka Pratama.

Empat pemain masih absen dalam sesi latihan perdana, yakni Dony Tri Pamungkas, Dean James, Calvin Verdonk, dan Yakob Sayuri.

Usut punya usut, Dony Tri dan Yakob dicoret dari skuad.