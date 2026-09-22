Dari Calvin Verdonk Hingga Rayhan Hannan! Simak Statistik Lengkap 7 Gelandang Timnas Indonesia

JawaPos.com - Timnas Indonesia memanggil 21 pemain untuk mengikuti FIFA ASEAN Cup 2026.

Dalam skuad tersebut, ada tujuh gelandang yang dipanggil.

Nah, berikut ini merupakan perolehan gol, assist, dan menit bermain para gelandang Timnas Indonesia bersama timnya masing-masing.

Baca terus artikel ini untuk mengetahui performa mereka.

1. Egy Maulana Vikri Egy Maulana Vikri menjadi andalan bersama Dewa United musim ini.

Melansir Transfermarkt, dia sudah bermain empat laga dengan mencatatkan 257 menit.

Di tiga laga awal musim, pemain 26 tahun tersebut selalu menjadi starter dan saat melawan PSS Sleman dia bermain dari bangku cadangan.

Egy masih belum mencetak gol dan assist bersama Dewa United.