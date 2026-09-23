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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 15.25 WIB

Timnas Indonesia Coret Dony Tri Pamungkas karena Cedera, Shayne Pattynama Jadi Pengganti

Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas saat melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas saat melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kabar kurang baik datang dari Timnas Indonesia setelah menjalani sesi latihan perdana. Bek kiri Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas dipastikan tidak dapat memperkuat skuad Garuda karena cedera.

Dony Tri sebelumnya tetap berada di hotel tim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Tim medis Timnas Indonesia kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi pemain berusia 21 tahun tersebut untuk memastikan apakah masih memungkinkan mengikuti rangkaian agenda tim.

Namun, hasil pemeriksaan memastikan Dony belum berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dimainkan.

Karena itu, namanya dicoret dari daftar pemain Timnas Indonesia pada agenda kali ini.

Keputusan tersebut membuat posisi Dony di sektor bek kiri harus segera mendapatkan pengganti.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, kemudian memasukkan nama Shayne Pattynama untuk mengisi tempat yang ditinggalkan pemain muda tersebut.

Shayne bukan nama baru bagi Timnas Indonesia.

Pemain kelahiran Lelystad, Belanda, tersebut sebelumnya sudah beberapa kali menjadi bagian dari skuad Garuda dan memiliki pengalaman bermain di level internasional bersama Timnas Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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