PSM Makassar Main Imbang 2-2 Kontra Persita Tangerang

JawaPos.com - PSM Makassar harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 menghadapi Persita Tangerang pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu.

PSM Makassar dapat menyamakan kedudukan berkat gol Ananda Raehan dan Stefan Jevtoski, sedangkan Persita Tangerang sempat unggul dua kali melalui Aleksa Andrejic dan Tyronne del Pino, demikian catatan I.League.

Hasil imbang membuat PSM Makassar naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara Super League dengan dua poin dari tiga pertandingan, unggul dua poin dari zona degradasi.

Di sisi lain, Persita Tangerang turun ke peringkat enam klasemen sementara Super League dengan memiliki lima poin dari tiga pertandingan.

PSM mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan menciptakan peluang melalui tendangan Stefan Jevtoski yang dapat diblok lini pertahanan Persita.

Persita dapat unggul terlebih berkat gol yang diciptakan oleh Aleksa Andrejic sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit ke-17.

Setelah tertinggal terlebih dahulu, PSM berupaya untuk menyamakan kedudukan, namun usaha yang mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil di sisa waktu babak pertama.

Memasuki babak kedua, PSM kembali mengambil inisiatif menyerang dan memiliki peluang melalui tembakan Victor Luiz, namun upayanya tersebut belum membuahkan hasil.