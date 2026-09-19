PSM Makassar Main Imbang 2-2 Kontra Persita Tangerang

PSM Makassar dan Arema FC diprediksi bermain ketat pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie. (Arema)
JawaPos.com - PSM Makassar harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 menghadapi Persita Tangerang pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu.
PSM Makassar dapat menyamakan kedudukan berkat gol Ananda Raehan dan Stefan Jevtoski, sedangkan Persita Tangerang sempat unggul dua kali melalui Aleksa Andrejic dan Tyronne del Pino, demikian catatan I.League.
Hasil imbang membuat PSM Makassar naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara Super League dengan dua poin dari tiga pertandingan, unggul dua poin dari zona degradasi.
Di sisi lain, Persita Tangerang turun ke peringkat enam klasemen sementara Super League dengan memiliki lima poin dari tiga pertandingan.
PSM mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan menciptakan peluang melalui tendangan Stefan Jevtoski yang dapat diblok lini pertahanan Persita.
Persita dapat unggul terlebih berkat gol yang diciptakan oleh Aleksa Andrejic sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit ke-17.
Baca Juga:Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Setelah tertinggal terlebih dahulu, PSM berupaya untuk menyamakan kedudukan, namun usaha yang mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil di sisa waktu babak pertama.
Memasuki babak kedua, PSM kembali mengambil inisiatif menyerang dan memiliki peluang melalui tembakan Victor Luiz, namun upayanya tersebut belum membuahkan hasil.
PSM akhirnya dapat menyamakan kedudukan pada menit 72 melalui gol yang diciptakan oleh Ananda Raehan sehingga skor kembali sama kuat 1-1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022