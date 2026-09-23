Bukan Misi Mustahil! Mimpi Maarten Paes Antarkan Timnas ndonesia Raih Trofi FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Maarten Paes membidik trofi FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Timnas Indonesia sebagai bentuk balasan atas dukungan suporter Garuda sekaligus modal menuju Piala Asia.

Kiper berusia 28 tahun itu ingin Indonesia menjadi juara di hadapan publik sendiri setelah melalui perjalanan emosional sejak debut melawan Arab Saudi pada 2024.

Paes Ingin Balas Dukungan Suporter Indonesia Target Maarten Paes di FIFA ASEAN Cup 2026 sangat jelas: membawa Timnas Indonesia menjadi juara di hadapan suporter sendiri.

Penjaga gawang kelahiran Belanda itu menilai trofi akan menjadi bentuk balasan atas dukungan luar biasa yang diterimanya bersama Garuda dalam beberapa tahun terakhir.

“Bagi saya, tujuannya adalah memenangkan trofi. Saya ingin sekali meraih gelar di hadapan suporter sendiri, untuk membalas seluruh dukungan mereka selama beberapa tahun terakhir,” ungkap Maarten Paes dikutip dari laman resmi FIFA.

Ambisi tersebut tidak datang begitu saja karena Paes memiliki pengalaman emosional sejak menjalani debut bersama Indonesia pada 2024.

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Saat menghadapi Arab Saudi dalam Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 di Jeddah, dia mengaku merinding ketika pertama kali mengenakan lambang Garuda dan mendengar lagu kebangsaan.

“Momen pertama yang membuat saya merinding adalah lagu kebangsaan,” kenang dia.