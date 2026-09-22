Kebobolan 7 Gol dalam 2 Laga, Persiku Kudus Punya PR Besar di Lini Belakang

Pelatih Persiku Kudus Kahudi Wahyu. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiku Kudus punya pekerjaan rumah besar di lini belakang setelah kebobolan tujuh gol dalam dua pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27.
Persiku Kudus mengawali perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil yang belum sesuai harapan.
Dari dua pertandingan yang sudah dimainkan, Macan Muria baru mengoleksi satu poin setelah bermain imbang dengan Adhyaksa FC Bekasi dan kalah telak dari PSMS Medan.
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Masalah terbesar Persiku terlihat dari lini belakang. Mereka sudah tujuh kali kebobolan dalam dua laga.
Setelah kemasukan satu gol saat bermain 1-1 melawan Adhyaksa FC Bekasi pada pertandingan pertama, Persiku harus menerima kenyataan gawangnya dibobol enam kali ketika menghadapi PSMS Medan.
Kekalahan telak tersebut terjadi di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Minggu (20/9).
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Persiku bahkan sudah tertinggal lima gol pada babak pertama sebelum akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 0-6.
Phillerson Natan Silva menjadi pemain yang membuka keunggulan PSMS pada menit ketujuh. Lima menit berselang, dia kembali mencatatkan namanya di papan skor.
M Ragil kemudian menambah keunggulan pada menit ke-19.
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