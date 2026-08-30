Pesta Gol PSS Sleman ke Gawang Persiku Kudus, Pieter Huistra Bicara Kesiapan Hadapi Liga

JawaPos.com - PSS Sleman menutup rangkaian uji tanding pramusim Super League 2026/2027 dengan hasil meyakinkan. Menjamu Persiku Kudus di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (29/8/2026) sore, Super Elang Jawa menang telak 6-1.

Pertandingan melawan Persiku menjadi uji tanding keempat PSS Sleman pada masa persiapan menuju kompetisi. Sebelumnya, tim asuhan Pieter Huistra telah menghadapi Kendal Tornado FC, Persita Tangerang, dan PSM Makassar.

Hasil tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian pertandingan pramusim PSS sebelum memasuki kompetisi resmi. Pieter Huistra menilai timnya menunjukkan perkembangan positif, terutama dari sisi fisik dan taktik.

“Jelas sekali bahwa secara fisik kami telah berkembang pesat, secara taktik kami juga berkembang pesat. Para pemain baru hari ini juga mendapatkan menit bermain dan menyenangkan melihat semua orang mencapai kebugaran penuh,” kata Huistra seusai pertandingan.

Pelatih asal Groningen itu menilai para pemain kini semakin memahami permainan yang diinginkannya. Menurut Huistra, proses tersebut terlihat dari pertandingan ke pertandingan selama pramusim.

Ia pun menyebut PSS sudah berada dalam kondisi yang cukup siap untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya. Meski begitu, Huistra memastikan evaluasi tidak akan berhenti ketika liga dimulai.

“Kami selalu ingin berkembang. Bahkan di liga nanti, setiap pertandingan kami mencoba mencari hal-hal yang bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam laga kontra Persiku, PSS langsung tampil agresif. Gustavo Tocantins membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui sundulan setelah menerima umpan Matheus Fornazari.