Kevin Diks Mengaku Terhormat Jadi Kapten Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Pemain timnas Indonesia Kevin Diks saat ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (22/9/2026). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)
JawaPos.com - Bek timnas Indonesia Kevin Diks mengaku terhormat setelah ditunjuk menjadi kapten tim dalam FIFA ASEAN Cup 2026.
"Ya, itu merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya. Saya rasa sebelumnya, saya juga sudah banyak membantu. Jika Jay tidak ada di sini, saya berusaha membantu lebih banyak lagi," kata Diks di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (22/9).
Diks berjanji akan berusaha mengambil peran lebih besar untuk membantu tim menyusul Jay Idzes yang sebelumnya adalah kapten utama harus absen karena mengalami cedera.
Pemain Borussia Moenchengladbach itu menyebut timnya merindukan sosok Idzes. Namun, pemain Sassuolo itu tidak dapat hadir sehingga para pemain lain mengambil tanggung jawab lebih besar dalam tim.
Selain menggantikan Idzes, Diks juga akan mengambil alih peran Rizky Ridho yang sebelumnya dipercaya sebagai kapten pada FIFA Match Day pada Juni. Saat itu, Idzes juga absen sehingga ban kapten diberikan kepada penggawa Persija Jakarta tersebut.
"Kami merindukan Jay, tetapi tentu saja dia tidak ada di sini. Jadi, kami harus mengambil peran lebih besar. Sekarang saya dipilih sebagai kapten. Saya juga merasa bisa membantu tim pada masa mendatang," kata Diks, yang memasuki tahun kedua bermain dalam Liga Jerman tersebut.
Dalam FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia berada di Grup A untuk menghadapi lawan-lawan seperti Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.
Khusus menghadapi Malaysia, Diks mengaku sudah mengetahui rivalitas kedua negara. Tapi, dia dan tim memilih untuk fokus terlebih dahulu pada laga pembuka melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9) pukul 20.00 WIB.
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