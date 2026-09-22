Dony Tri dan Yakob Sayuri Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Dony Tri Pamungkas dan Yakob Sayuri dipastikan absen membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Kabar tersebut diungkap pelatih timnas Indonesia John Herdman setelah memimpin sesi latihan perdana skuad Garuda di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Dalam sesi latihan perdana tersebut, Timnas Indonesia berkekuatan 21 pemain, termasuk wajah baru yakni Rizky Eka Pratama.

Empat pemain masih absen dalam sesi latihan perdana, yakni Dony Tri Pamungkas, Dean James, Calvin Verdonk, dan Yakob Sayuri.

Herdman mengungkapkan persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026 berjalan baik.

Hanya saja, dia harus mencoret Dony Tri dan Yakob dari daftar pemain.

“Persiapan kami berjalan dengan baik. Sayangnya, ada beberapa pemain yang harus kami keluarkan dari daftar skuad hari ini,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (22/9).

Herdman menjelaskan bahwa Dony Tri masih harus menjalani pemulihan cedera.