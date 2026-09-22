4 Negara Berebut Tiket! Ini Jadwal FIFA ASEAN Cup 2026 di Si Jalak Harupat

JawaPos.com — Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, menjadi panggung seluruh pertandingan Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan mulai 24 September 2026.

Empat negara tersebut akan bersaing di Jawa Barat untuk mengamankan posisi terbaik sebelum turnamen berlanjut menuju pertandingan penentuan gelar pada 5 Oktober.

Siapa Saja yang Bertanding di Si Jalak Harupat? Empat negara menghuni Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 dan seluruh pertandingan grup mereka berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Keempat negara tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan saling berhadapan sepanjang fase penyisihan.

Komposisi tersebut membuat Stadion Si Jalak Harupat menjadi salah satu pusat perhatian pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Setiap pertandingan Grup B akan menentukan posisi masing-masing negara sekaligus peluang mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju pertandingan penentuan gelar.

Thailand dan Vietnam menjadi dua nama dari kawasan Asia Tenggara yang berada di Grup B bersama Filipina dan Pakistan.

Persaingan empat negara tersebut akan berlangsung di venue yang sama sehingga masyarakat Jawa Barat memiliki kesempatan menyaksikan langsung pertandingan dari grup tersebut.