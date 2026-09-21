Belum Raih Poin, Nasib Tiga Pelatih Super League di Ujung Tanduk

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra. (Istimewa)
JawaPos.com - Tiga klub sampai saat ini belum meraih poin di Super League 2026/2027, membuat posisi pelatih masing-masing tim berada di ujung tanduk.
Ketiga klub yang dimaksud adalah Persijap Jepara, PSS Sleman, dan Isenmulang Kalteng FC.
Catatan minor tersebut membuat mereka saat ini menghuni zona degradasi pada papan klasemen sementara Super League 2026/2027.
Dalam kondisi seperti ini, sosok pelatih tentu akan menjadi sorotan.
Nasib pelatih dari masing-masing kub saat ini bisa dibilang sedang di ujung tanduk.
Jika pada laga selanjutnya tidak memberi poin atau kemenangan, bukan tidak mungkin klub akan mendepaknya.
Mario Lemos sejatinya bukan sosok baru di Persijap Jepara.
Juru taktik asal Portugal itu memiliki peran penting saat membawa Laskar Kalinyamat, julukan Persijap Jepara, terhindar dari degradasi di Super League musim lalu.
Namun pada awal musim ini, Mario Lemos justru tidak mengemban jabatan sebagai pelatih kepala.
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Jawa Pos
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