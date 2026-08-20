Lewat Skema Transfer, Kendal Tornado FC Datangkan Fikron Afriyanto dari Persijap

Kendal Tornado FC resmi mendatangkan bek Fikron Afriyanto dari Persijap Jepara melalui skema transfer jelang Championship 2026/2027. (Dok. KTFC)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali memperkuat skuad untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027. Laskar Badai Pantura resmi mendatangkan bek Fikron Afriyanto dari Persijap Jepara melalui skema transfer.
Kedatangan Fikron menambah pilihan di sektor pertahanan Kendal Tornado FC. Bek asal Jepara tersebut juga menyambut antusias kesempatan melanjutkan karier bersama klub barunya.
“Saya sangat antusias bisa bergabung dengan Kendal Tornado FC. Ini adalah tantangan baru bagi saya dan saya siap memberikan kemampuan terbaik untuk tim,” ujar Fikron, Kamis (20/8/2026).
Fikron menyadari proses adaptasi menjadi bagian penting setelah bergabung dengan tim baru. Karena itu, ia ingin memanfaatkan setiap sesi latihan untuk mengenal karakter permainan Kendal Tornado FC sekaligus membangun chemistry dengan rekan-rekannya.
Dukungan manajemen, tim pelatih, dan suporter juga menjadi motivasi tambahan bagi Fikron. Ia berharap proses adaptasinya berjalan lancar sehingga bisa segera memberikan kontribusi di kompetisi resmi.
Fikron datang dengan target membantu Kendal Tornado FC meraih hasil maksimal sekaligus mewujudkan ambisi klub promosi ke Liga 1.
“Tentu saya akan bekerja keras dalam setiap sesi latihan untuk mendapatkan kepercayaan pelatih dan membantu Kendal Tornado FC meraih hasil positif dan promosi ke Liga 1,” tegasnya.
Manajer Kendal Tornado FC Heri Sasongko menyambut kedatangan Fikron. Menurutnya, tambahan pemain di lini belakang diharapkan membuat komposisi skuad semakin kuat.
“Dengan semangat dan motivasi tinggi, kami berharap dia bisa memberikan kontribusi lebih untuk tim ini,” jelas Heri.
Kehadiran Fikron membuat Kendal Tornado FC terus mematangkan komposisi skuad menjelang bergulirnya Pegadaian Championship 2026/2027.
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Jawa Pos
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