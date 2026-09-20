Kapten Marc Klok Tegaskan Persib Datang ke Jepara untuk Menang

Marc Klok ingin menang lawan Persijap Jepara. (Marc Klok)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan timnya datang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, untuk meraih kemenangan pada laga kontra Persijap.
Maung Bandung akan menghadapi tuan rumah Persijap Jepara pada laga pekan ketiga BRI Super League 2026/27, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.
Laga tersebut akan menjadi laga tandang ketiga beruntun Persib setelah mereka menghadapi Persija Jakarta di Jakarta dan FC Seoul di Korea Selatan.
"Kami tidak tahu kondisi di sana. Tapi apa pun di depan, kami akan berusaha ambil (hasil terbaik) dan kami ke sana untuk menang," kata Klok, dikutip dari laman resmi Persib dilansir dari Antara, Minggu (20/9).
Klok menyadari, pertandingan melawan Persijap bukan laga mudah.
Selain bermain di kandang lawan, Persib juga memiliki catatan kurang maksimal saat menghadapi Laskar Kalinyamat.
Pada musim lalu, Pangeran Biru gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan dengan Persijap, baik saat bermain di kandang maupun tandang.
Catatan tersebut membuat Persijap menjadi satu-satunya tim yang gagal dikalahkan Persib musim lalu.
Selain karena faktor pertemuan sebelumnya, Klok juga tak ingin Persib memandang remeh Persijap meski mereka memulai musim ini dengan buruk setelah menelan kekalahan dalam dua laga pertamanya.
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