Kapten Marc Klok Tegaskan Persib Datang ke Jepara untuk Menang

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan timnya datang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, untuk meraih kemenangan pada laga kontra Persijap.

Maung Bandung akan menghadapi tuan rumah Persijap Jepara pada laga pekan ketiga BRI Super League 2026/27, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi laga tandang ketiga beruntun Persib setelah mereka menghadapi Persija Jakarta di Jakarta dan FC Seoul di Korea Selatan.

"Kami tidak tahu kondisi di sana. Tapi apa pun di depan, kami akan berusaha ambil (hasil terbaik) dan kami ke sana untuk menang," kata Klok, dikutip dari laman resmi Persib dilansir dari Antara, Minggu (20/9).

Klok menyadari, pertandingan melawan Persijap bukan laga mudah.

Selain bermain di kandang lawan, Persib juga memiliki catatan kurang maksimal saat menghadapi Laskar Kalinyamat.

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Pada musim lalu, Pangeran Biru gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan dengan Persijap, baik saat bermain di kandang maupun tandang.

Catatan tersebut membuat Persijap menjadi satu-satunya tim yang gagal dikalahkan Persib musim lalu.