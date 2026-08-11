Garudayaksa FC Dapatkan Hamra Hehanusa, Apa Statistik Golnya?

Hamra Hehanusa gabung Garudayaksa FC. (Garudayaksa FC)
JawaPos.com - Hamra Hehanusa telah resmi berseragam Garudayaksa FC untuk musim 2026/2027. Ia didatangkan dengan status pinjaman dari Persib Bandung.
Melalui sosial media, Garudayaksa FC sudah memperkenalkan Hamra Hehanusa sebagai pemain tangguh yang menjaga lini belakang. "Berdiri teguh, bertahan tanpa ragu. Lini pertahanan Garudayaksa memiliki pertahanan baru," tulis pihak klub di Instagram.
Musim lalu, Hamra Hehanusa juga dipinjamkan Persib ke Persik Kediri. Sebagai bek tengah, ia mampu menampilkan performa yang tangguh.
Secara statistik, Hamra memiliki kemampuan yang baik dalam membaca permainan lawan. Melansir laman resmi I League, bek 27 tahun tersebut melakukan 57 intersepsi.
Sebagai bek, Hamra juga merupakan pemain yang tangguh menjaga lini pertahanan. Dalam 15 laga yang dimainkannya musim lalu, pemain kelahiran Tangerang tersebut melakukan 16 tekel dan 57 sapuan.
Meski merupakan pemain bertahan, Hamra memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik. Sepanjang musim lalu, ia sukses melepaskan sembilan tendangan tepat sasaran. Bahkan, ia mampu mencetak satu gol bagi Persik di musim lalu.
Hamra sebenarnya memiliki kemampuan mencetak gol yang baik. Sebab, sejak musim 2023/2024, mantan pemain Persija tersebut selalu berhasil mencetak satu gol di tiap musim hingga 2025/2026.
Dengan bergabung dengan Garudayaksa FC, tentu Hamra berharap bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Menarik dinantikan, bagaimana performanya musim ini? Patut ditunggu.
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