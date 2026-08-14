Hamra Hehanussa Dipinjamkan, Persib Tegaskan Bukan karena Gagal Penalti Kontra Persebaya

Hamra Hehanussa dipinjamkan Persib Bandung ke Garudayaksa FC. Manajemen menegaskan keputusan itu bukan karena kegagalannya mengeksekusi penalti. (Garudayaksa FC)
JawaPos.com – Hamra Hehanussa mendapat banyak kritik. Akun Instagram-nya dipenuhi komentar bernada kekesalan.
Itu setelah dia gagal mengeksekusi penalti saat laga final melawan Persebaya Surabaya (6/8). Hal itu membuat Persib Bandung gagal meraih gelar Piala Presiden 2026.
Usai insiden itu, manajemen Persib mengumumkan meminjamkan Hamra ke sesama klub Super League, Garudayaksa FC. Lalu, apakah keputusan itu diambil akibat Hamra gagal mengeksekusi penalti?
Hal itu dibantah langsung oleh Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan.
”Peminjaman Hamra bukan karena kami kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya. Justru, kami ingin memastikan dia mendapatkan ruang untuk terus berkembang dan memperoleh menit bermain yang sesuai,” kata Adhitia seperti dilansir persib.co.id.
Bagi Hamra, ini bukan pertama kalinya dia dipinjamkan. Musim lalu, adik kandung Rezaldi Hehanussa itu juga dipinjamkan ke Persik Kediri.
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Jawa Pos
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