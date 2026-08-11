Hamra Hehanussa Kini Bersinar di Garudayaksa FC Lewat Pinjaman Persib

JawaPos.com - Persib Bandung kembali melakukan penyesuaian skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Kali ini, Maung Bandung memutuskan untuk meminjamkan bek tengah lokal Al Hamra Hehanussa ke Garudayaksa FC.

Keputusan tersebut diumumkan Persib pada Selasa (11/8). Hamra akan memperkuat Garudayaksa FC dengan status pinjaman selama satu musim penuh.

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Langkah ini diambil manajemen dan tim pelatih Persib untuk memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Persaingan di lini belakang Maung Bandung memang cukup ketat menjelang kompetisi musim baru.

Persib memiliki sejumlah bek dengan pengalaman dan kualitas yang mumpuni. Julio Cesar, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, hingga pemain anyar asal Kroasia, Danijel Loncar, menjadi beberapa pilihan yang tersedia di sektor pertahanan.

Selain itu, Persib juga masih memiliki Kakang Rudianto yang menjadi salah satu opsi dari pemain lokal. Kondisi tersebut membuat peluang Hamra untuk mendapatkan tempat reguler di tim utama cukup terbatas.

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Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menegaskan bahwa peminjaman tersebut bukan karena klub kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Hamra.

Menurutnya, keputusan ini justru menjadi bagian dari upaya Persib menjaga perkembangan karier sang pemain. Dengan bergabung ke Garudayaksa FC, Hamra diharapkan mendapat menit bermain lebih banyak dan terus berkembang sebagai bek tengah.