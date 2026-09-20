Tahan Persebaya 1-1 di GBT, Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic: Kami Layak Mendapatkan Poin 

JawaPos.com - Garudayaksa FC berhasil membawa pulang satu poin dari markas Persebaya Surabaya pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (19/9), Garudayaksa FC menahan tuan rumah dengan skor 1-1.

Persebaya sebenarnya berada di depan setelah Alex Martins mencetak gol pada menit ke-85. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama.

Empat menit berselang, Garudayaksa FC berhasil menyamakan kedudukan melalui Al Hamra Hehanussa. Gol tersebut membuat tim tamu terhindar dari kekalahan sekaligus mengamankan satu poin penting dalam laga tandang.

Hasil imbang ini membuat Persebaya berada di posisi ketujuh klasemen sementara dengan koleksi lima poin. Sementara itu, Garudayaksa FC menempati peringkat ke-13 dengan mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan.

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, mengakui timnya harus bermain lebih bertahan sepanjang pertandingan. Menurutnya, Persebaya mampu memberikan tekanan melalui permainan langsung dan umpan-umpan panjang yang membuat anak asuhnya cukup kesulitan.

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Joksic tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang mampu bertahan dari tekanan tuan rumah hingga akhirnya mendapatkan hasil positif.

"Kami bermain sangat bertahan hari ini karena lawan tampil fantastis. Mereka bermain sangat baik dengan umpan-umpan jauh yang dalam dan sepak bola langsung. Kami menghadapi banyak masalah untuk menghentikan mereka," ujar Joksic seusai pertandingan.

Pelatih asal Serbia tersebut juga menyebut Garudayaksa FC masih dalam proses membangun kekuatan tim. Ia menilai skuadnya belum bisa tampil dengan komposisi terbaik karena masih ada sejumlah pemain yang belum tersedia untuk masuk starting eleven.

Meski demikian, Joksic merasa puas dengan tambahan satu poin dari kandang Persebaya.

Garudayaksa FC sebenarnya sempat mencoba mengandalkan transisi cepat untuk menciptakan peluang. Namun, sebagian besar perhatian tim lebih banyak diarahkan untuk meredam serangan Persebaya.