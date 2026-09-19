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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 13.48 WIB

Cetak Gol Penalti, Careca Tetap Kecewa Arema FC Gagal Menang atas Persik Kediri

Arema FC bermain imbang 1-1 lawan Persik Kediri pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (18/9). (Istimewa) - Image

Arema FC bermain imbang 1-1 lawan Persik Kediri pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (18/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC harus puas berbagi poin dengan Persik Kediri setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (18/9).

Hasil tersebut terasa kurang memuaskan bagi Singo Edan yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

Terlebih, Arema FC sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu.

Persik Kediri membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan enam menit.

Zanadin Fariz berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa Macan Putih unggul 1-0.

Arema FC kemudian mendapatkan kesempatan menyamakan kedudukan.

Careca menjadi pemain yang menjalankan tugas tersebut dan sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-28, membuat skor berubah menjadi 1-1.

Pertandingan berjalan cukup ketat setelah kedua tim mencetak gol.

Arema FC berusaha meningkatkan tekanan, sementara Persik Kediri mencoba mempertahankan keseimbangan permainan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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