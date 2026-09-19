Cetak Gol Penalti, Careca Tetap Kecewa Arema FC Gagal Menang atas Persik Kediri

Arema FC bermain imbang 1-1 lawan Persik Kediri pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (18/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC harus puas berbagi poin dengan Persik Kediri setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (18/9).
Hasil tersebut terasa kurang memuaskan bagi Singo Edan yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri.
Terlebih, Arema FC sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu.
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Persik Kediri membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan enam menit.
Zanadin Fariz berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa Macan Putih unggul 1-0.
Arema FC kemudian mendapatkan kesempatan menyamakan kedudukan.
Careca menjadi pemain yang menjalankan tugas tersebut dan sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-28, membuat skor berubah menjadi 1-1.
Pertandingan berjalan cukup ketat setelah kedua tim mencetak gol.
Arema FC berusaha meningkatkan tekanan, sementara Persik Kediri mencoba mempertahankan keseimbangan permainan.
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Jawa Pos
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