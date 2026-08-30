Sumsel United vs Persiba Balikpapan Imbang, Muhammad Nasuha Evaluasi Pemain saat Hadapi Pressing

Sumsel United harus puas bermain imbang saat menghadapi Persiba Balikpapan dalam laga uji coba, Sabtu (29/8). (Dok. I.League)
JawaPos.com - Sumsel United harus puas bermain imbang saat menghadapi Persiba Balikpapan dalam laga uji coba, Sabtu (29/8) sore. Pertandingan yang berlangsung di Lestarindo Soccer Field, Boyolali, tersebut berakhir dengan skor 1-1.
Persiba Balikpapan lebih dulu membuka keunggulan pada awal babak pertama. Meru Kimura mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan kepala yang membuat skuad Beruang Madu unggul lebih dahulu.
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Sumsel United kemudian merespons dan berhasil mencetak gol penyeimbang. Kapten tim, Arif Satria, menjadi penyelamat Laskar Juaro setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang Persiba Balikpapan.
Hasil imbang tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Sumsel United yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi musim baru. Pelatih kepala Muhammad Nasuha menilai pertandingan ini memberikan pelajaran penting bagi timnya.
Menurut Nasuha, Persiba memberikan tantangan berbeda dibandingkan lawan yang dihadapi Sumsel United dalam uji coba sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai penting karena situasi serupa berpotensi terjadi ketika kompetisi resmi dimulai.
“Laga kontra Persiba Balikpapan ini menurut saya sangat bagus karena kami mendapat lawan dengan gaya berbeda dengan uji coba sebelumnya. Di kompetisi nanti situasi serupa akan kami temui,” ujar Nasuha seusai pertandingan.
Eks pemain Timnas Indonesia itu menjelaskan, Sumsel United sebelumnya menghadapi Barito Putera yang lebih banyak bermain menunggu. Sementara Persiba tampil dengan pressing tinggi sehingga para pemain dituntut cepat merespons tekanan lawan.
“Jika saat melawan Barito Putera lawan lebih banyak menunggu, maka kali ini lawan bermain dengan high pressing yang menuntut respons dan fokus dari seluruh pemain,” katanya.
Meski cukup puas dengan perkembangan tim, Nasuha masih menemukan sejumlah kesalahan kecil yang dilakukan para pemain. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah sebelum Sumsel United menjalani uji coba terakhir.
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Sumsel United dijadwalkan kembali melakoni satu pertandingan uji coba pada pekan depan. Laga tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kesalahan sekaligus mematangkan penerapan taktik.
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