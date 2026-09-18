Persebaya Surabaya Waspadai Pemain Berkualitas Garudayaksa FC

Risto Mitrevski siap menjalankan posisi apa pun sesuai instruksi Bernardo Tavares saat Persebaya Surabaya menghadapi Garudayaksa FC. (Persebaya)
JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyatakan timnyanya mewaspadai pemain berkualitas Garudayaksa FC saat mereka mengadapi tim promosi Super League itu di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (19/9).
"Mereka merekrut pemain timnas Serbia, Haiti, Republik Ceko, dan banyak pemain dari kasta tertinggi Portugal dan Azerbaijan," kata Tavares dalam konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jumat.
Ia menilai status tim promosi tidak dapat menjadi ukuran kekuatan lawan karena mereka mendatangkan sejumlah pemain berkualitas dari berbagai negara.
Baca Juga:Prediksi Skor Werder Bremen vs Augsburg di Liga Jerman: Fuggerstädter Menang Tipis di Tandang
Bahkan, kata dia, Garudayaksa juga mengubah komposisi skuad dan cara bermain dalam dua pertandingan awal sehingga Persebaya kesulitan memprediksi pendekatan yang akan digunakan lawannya itu.
Dia tak bisa menebak apakah Garudayaksa akan bermain dengan formasi lima atau empat bek atau menerapkan pressing tinggi saat menghadapi Persebaya.
Oleh karena itu, pelatih asal Portugal tersebut meminta pemain-pemainnya fokus terhadap permainan sendiri dan menjalankan rencana yang telah disiapkan pelatih.
Baca Juga:Prediksi Skor Stuttgart vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Dortmund Menang Telak di Tandang
"Kepada Bonek dan Bonita, datanglah besok untuk mendukung pemain kami, tim kami, karena nilai besok tetaplah tiga poin jika kita menang, dan jika tidak, itu adalah tiga poin yang hilang," kata dia.
Pemain Persebaya Risto Mitrevski menilai semua lawan memiliki pemain berkualitas dan motivasi tinggi ketika menghadapi Persebaya.
Menurut Risto, seluruh pemain perlu menjaga fokus karena lawan dapat bangkit setelah melewati tekanan pada awal laga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022