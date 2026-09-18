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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 22.46 WIB

Risto Mitrevski Angkat Bicara! Persebaya Surabaya Tak Mau Remehkan Garudayaksa FC

Risto Mitrevski saat membela Persebaya Surabaya dan bersiap menghadapi Garudayaksa FC di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Risto Mitrevski saat membela Persebaya Surabaya dan bersiap menghadapi Garudayaksa FC di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak ingin meremehkan Garudayaksa FC saat kedua tim bertemu pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

Bek Persebaya Surabaya Risto Mitrevski menilai tim promosi tersebut tetap memiliki skuad berkualitas dan motivasi tinggi saat menghadapi Green Force.

Risto menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers jelang pertandingan Persebaya Surabaya kontra Garudayaksa FC, Jumat (18/9).

Menurut dia, pertandingan di Super League 2026/2027 tidak bisa dianggap mudah, termasuk ketika Persebaya Surabaya tampil di hadapan dukungan suporter sendiri.

"Tidak ada pertandingan yang mudah di liga ini. Dari pertandingan ke pertandingan, kami melihat setiap lawan memiliki pemain dan skuad yang bagus. Mereka sangat termotivasi, terutama saat datang ke sini untuk melawan Persebaya," ujar Risto Mitrevski, Jumat (18/9).

Pernyataan tersebut memperlihatkan kewaspadaan Persebaya Surabaya terhadap Garudayaksa FC yang berstatus sebagai tim promosi.

Risto melihat motivasi lawan bisa menjadi salah satu faktor yang membuat pertandingan di Gelora Bung Tomo tidak berjalan sesuai perkiraan.

Mengapa Risto Mitrevski Tak Mau Persebaya Surabaya Lengah?

Risto Mitrevski menegaskan Persebaya Surabaya harus mampu menjaga fokus sejak menit pertama hingga pertandingan berakhir.

Pengalaman pada laga terakhir menjadi pengingat bagi skuad Green Force untuk tidak kehilangan kendali setelah tampil dominan pada awal pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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