RANS Nusantara Antisipasi Kecepatan Pemain Muda De Red FC

JawaPos.com - RANS Nusantara FC mengantisipasi kecepatan pemain muda De Red FC.

Kedua tim bertemu pada pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

"De Red FC memang tim bagus yang dihuni pemain-pemain muda, pastinya kami sudah bersiap untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan pemain De Red FC," kata pelatih RANS Nusantara FC Kas Hartadi dilansir dari Antara, Jumat (18/9).

Dia menjelaskan, sebelum berangkat ke Surabaya, RANS Nusantara FC telah melakukan berbagai persiapan. Baik dari sisi fisik, mental, maupun taktik untuk menghadapi De Red FC pada pertandingan tersebut.

Dia menambahkan, meskipun pada laga sebelumnya De Red FC kalah dan RANS Nusantara FC menang melawan Persiba Balikpapan, pihaknya tidak akan memikirkan hasil tersebut dan tetap fokus menghadapi pertandingan selanjutnya.

"Yang penting untuk besok kami tetap kerja keras supaya bisa mencuri poin di kandang De Red FC," ucap Kas Hartadi.

Dia juga menjelaskan tidak adanya sesi official training di Stadion Gelora 10 November yang merupakan bagian dari regulasi I.League pada kompetisi Championship 2026/2027.

Hal itu bukan menjadi persoalan bagi RANS Nusantara FC karena kondisi lapangan itu cukup baik sehingga tidak menjadi kendala untuk persiapan tim.