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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 07.32 WIB

Bayu Setiawan Tinggalkan Arema FC, Gabung RANS Nusantara FC dengan Status Pinjaman

Arema FC meminjamkan Bayu Setiawan ke RANS Nusantara FC musim Championship 2026/2027 demi mendapat menit bermain. (Istimewa) - Image

Arema FC meminjamkan Bayu Setiawan ke RANS Nusantara FC musim Championship 2026/2027 demi mendapat menit bermain. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC mengambil keputusan terkait masa depan Bayu Setiawan menjelang bergulirnya kompetisi Championship 2026/2027  dengan dipinjamkan ke RANS Nusantara FC. 

Keputusan peminjaman Bayu Setiawan diambil setelah pembicaraan antara manajemen Arema FC, sang pemain, serta jajaran tim pelatih.

Skema tersebut dinilai menjadi pilihan yang tepat bagi Arena FC dan RANS Nusantara FC yang membutuhkan pemain di posisi yang menjadi spesialisasi Bayu Setiawan.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, keputusan itu juga tidak lepas dari persaingan di dalam skuad Singo Edan.

Komposisi pemain di posisi Bayu cukup padat sehingga klub mempertimbangkan kesempatan bermain yang bisa didapat sang pemain bersama RANS.

"Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, kami menilai skema peminjaman menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak," ujar Yusrinal.

Dengan bergabung ke RANS Nusantara FC, Bayu diharapkan tetap mendapatkan menit bermain dan pengalaman kompetitif sepanjang musim.

Arema FC juga bisa memantau perkembangan pemain tersebut selama menjalani masa peminjaman.

Bagi Arema FC, langkah ini bukan berarti mengakhiri hubungan dengan Bayu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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