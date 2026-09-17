Persiapan Jelang Piala Asia U-20 2027, Timnas Gelar TC di Tiongkok

Legenda sepak bola Indonesia Gendut Doni Christiawan ketika ditemui awak media di Tangerang Selatan, Kamis (17/9/2026). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)
JawaPos.com - Timnas U-20 Indonesia menggelar pemusatan latihan (training camp/TC) di Tiongkok sebagai persiapan mengikuti Piala Asia U20 2027 yang juga digelar di tempat sama pada Maret tahun depan.
Asisten pelatih timnas U-20 Indonesia Gendut Doni Christiawan, di Tangerang, Kamis, mengungkapkan timnya dijadwalkan berangkat pada akhir September 2026 untuk menjalani TC selama sekira sepekan di Negeri Tirai Bambu.
Terkait alasan pemilihan Tiongkok sebagai lokasi TC, Gendut Doni mengatakan keputusan tersebut juga berkaitan dengan lokasi pertandingan Piala Asia U-20 2027 yang berlangsung di negara tersebut.
Dia menyebut TC di sana juga akan diisi dengan pertandingan uji coba melawan tim berjuluk Tim Naga itu. Terkait jumlah uji coba yang akan diikuti, apakah satu kali atau dua kali, Doni mengaku belum mengetahui lebih lanjut.
"Justru itu uji coba. Di sana, TC itu dalam rangka uji coba," ujar pria yang pernah menjadi top skor Piala Tiger 2000 bersama timnas Indonesia itu.
Timnas U-20 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 setelah menjadi juara Grup H pada babak kualifikasi yang dimainkan di Laos.
Garuda Muda menjadi juara grup berkat dua kemenangan dan satu seri, serta mencetak lima gol dan tanpa kebobolan satu pun.
Bersama Indonesia, tim yang lolos dari babak kualifikasi adalah Korea Selatan, Uzbekistan, Korea Utara, Tajikistan, Arab Saudi, Irak, Jepang, Lebanon, Oman, Iran, Yordania, Thailand, India, dan Malaysia.
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