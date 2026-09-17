Garudayaksa FC Resmi Datangkan Jayron Jean, Serangan Makin Tajam!

Jayron Jean resmi bergabung dengan Garudayaksa FC. (Garudayaksa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi Super League 2026/2027. Klub secara resmi memperkenalkan Jayron Jean sebagai rekrutan terbaru untuk memperkuat lini serang.
Kedatangan Jayron diumumkan melalui akun Instagram resmi Garudayaksa FC. Pemain kelahiran Haiti itu diplot untuk memberikan tambahan kecepatan, energi, dan kreativitas di sektor sayap.
Dalam unggahan perkenalannya, Garudayaksa FC menyambut kehadiran Jayron sebagai bagian dari langkah klub membangun skuad yang lebih kompetitif pada musim ini.
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Jayron sendiri menyambut kepindahannya ke Indonesia dengan antusias. Pemain yang beroperasi sebagai winger tersebut menyebut kesempatan bermain di negara dan kompetisi baru sebagai tantangan sekaligus babak baru dalam kariernya.
Ia juga menegaskan kesiapannya bekerja keras dan memberikan kemampuan terbaik untuk membantu Garudayaksa FC mencapai target musim 2026/27.
Bergabungnya Jayron membuat komposisi pemain asing Garudayaksa FC kini semakin lengkap. Winger tersebut akan mengenakan nomor punggung 73 dan menjadi legiun asing kesembilan yang berada di skuad klub untuk kompetisi musim ini.
Sebelum mendatangkan Jayron, Garudayaksa FC sudah memiliki delapan pemain asing. Mereka adalah Dominik Holec dari Slovakia, Najeeb Yakubu asal Niger, Filip Stamenkovic dari Serbia, serta Paulo Ricardo yang berasal dari Brasil.
Selain itu, terdapat Ryo Matsumura dari Jepang, Carlo Armiento asal Australia, Brian Rubio dari Meksiko, dan Aleksandar Busnic yang juga berkebangsaan Serbia.
Dengan tambahan Jayron, Garudayaksa FC kini memiliki lebih banyak opsi di sektor penyerangan. Kehadiran winger Haiti tersebut juga diharapkan bisa memberikan variasi dalam permainan, terutama melalui eksplorasi sisi lapangan.
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