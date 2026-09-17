Shin Tae-yong Waspadai Mobilitas Java United, Persija Diminta Tak Lengah di Pekan Ketiga

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dalam sesi konferensi pers jelang laga melawan Borneo FC. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta membawa modal positif saat bersiap menghadapi Java United pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.
Dua kemenangan atas Borneo FC dan Persib Bandung membuat Macan Kemayoran memiliki kepercayaan diri lebih untuk melanjutkan tren tersebut.
Persija akan menghadapi Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.
Meski datang dengan hasil positif dari dua pertandingan sebelumnya, pelatih Persija, Shin Tae-yong, meminta anak asuhnya tetap menjaga fokus.
Pelatih asal Korea Selatan itu sudah mempelajari karakter permainan Java United, termasuk mobilitas para pemainnya.
Menurut Shin Tae-yong, Java United memiliki sejumlah pemain yang aktif bergerak dan memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang melalui pergerakan tanpa bola. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi Persija.
Selain itu, Java United juga diperkuat mantan pemain Persija, Gustavo Almeida. Kehadiran penyerang tersebut membuat Shin Tae-yong semakin meminta para pemainnya untuk tidak kehilangan konsentrasi selama pertandingan.
“Java United adalah tim dengan mobilitas tinggi dan banyak pemain yang aktif berlari, serta diperkuat mantan pemain Persija (Gustavo Almeida). Kunci utamanya adalah tim tidak boleh lengah dalam persiapan agar bisa meraih hasil positif,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman Persija, Kamis (17/9).
Pelatih berusia 54 tahun itu juga tidak ingin kemenangan atas Borneo FC dan Persib membuat Persija terlena. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda sehingga persiapan tetap menjadi bagian penting untuk menjaga performa tim.
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Jawa Pos
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