Dendy Sulistyawan Terharu Lihat Puluhan Ribu Suporter Penuhi Stadion Surajaya Dukung Persela

Suporter Persela Lamongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Dendy Sulistyawan tampaknya tidak keliru ketika memutuskan kembali memperkuat Persela Lamongan pada Pegadaian Championship 2026/27.
Kepulangannya bukan hanya menjadi tambahan kekuatan bagi Laskar Joko Tingkir, tetapi juga ikut menghadirkan kembali gairah sepak bola di Lamongan.
Hal itu terlihat jelas ketika Persela menjalani pertandingan kandang perdana musim ini di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (13/9).
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Menghadapi Persis Solo, stadion kebanggaan masyarakat Lamongan tersebut dipadati suporter.
Tiket pertandingan bahkan dilaporkan sold out.
Puluhan ribu pendukung Persela datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya.
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Atmosfer tersebut menjadi pengalaman spesial bagi Dendy yang kembali mengenakan seragam Persela.
"Alhamdulillah semua elemen suporter menyambut dengan baik," kata Dendy.
Dukungan besar dari tribun kemudian mendapatkan balasan yang manis dari Dendy dan rekan-rekannya.
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