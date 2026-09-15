Yushi Yamaya Nikmati Debut Bersama Kendal Tornado FC, Bidik Gol dan Assist

Yushi Yamaya nikmati debut di Kendal Tornado FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain asal Jepang Yushi Yamaya merasa senang setelah menjalani debut bersama Kendal Tornado FC di kompetisi resmi.
Winger kelahiran Kanagawa itu mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama ketika menghadapi De Reds FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (12/9).
Yushi bermain sejak awal sebelum akhirnya ditarik keluar pada babak kedua.
Baca Juga:DPP Panser Biru Hadiri Komitmen Bersama Polda Jateng, Sepakat Jaga Sepak Bola Tetap Aman dan Damai
Meski baru menjalani pertandingan pertamanya bersama Kendal Tornado FC, pemain yang sebelumnya memperkuat FC Gifu tersebut mengaku mendapatkan motivasi tambahan karena akhirnya bisa tampil dalam pertandingan resmi.
"Tentu hal yang menggembirakan saya bisa tampil dengan tim ini di kompetisi resmi. Ada motivasi lebih ketika bermain," kata Yushi, Selasa (15/9).
Pengalaman tersebut sekaligus membuat Yushi bisa merasakan langsung atmosfer sepak bola Indonesia.
Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola di Tanah Air menjadi salah satu hal yang sejak awal menarik perhatiannya.
Dia juga melihat adanya perbedaan karakter permainan antara sepak bola Indonesia dan Jepang.
Salah satu yang paling terasa adalah tempo transisi permainan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022