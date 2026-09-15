Yushi Yamaya Nikmati Debut Bersama Kendal Tornado FC, Bidik Gol dan Assist

JawaPos.com - Pemain asal Jepang Yushi Yamaya merasa senang setelah menjalani debut bersama Kendal Tornado FC di kompetisi resmi.

Winger kelahiran Kanagawa itu mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama ketika menghadapi De Reds FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (12/9).

Yushi bermain sejak awal sebelum akhirnya ditarik keluar pada babak kedua.

Meski baru menjalani pertandingan pertamanya bersama Kendal Tornado FC, pemain yang sebelumnya memperkuat FC Gifu tersebut mengaku mendapatkan motivasi tambahan karena akhirnya bisa tampil dalam pertandingan resmi.

"Tentu hal yang menggembirakan saya bisa tampil dengan tim ini di kompetisi resmi. Ada motivasi lebih ketika bermain," kata Yushi, Selasa (15/9).

Pengalaman tersebut sekaligus membuat Yushi bisa merasakan langsung atmosfer sepak bola Indonesia.

Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola di Tanah Air menjadi salah satu hal yang sejak awal menarik perhatiannya.

Dia juga melihat adanya perbedaan karakter permainan antara sepak bola Indonesia dan Jepang.