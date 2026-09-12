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Andika Rachmansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 14.51 WIB

Jadwal Siaran Langsung Persija vs Persib di SUGBK, Laga Kandang Spesial Macan Kemayoran

Selebrasi Alexander Thomas Jeremejeff dan para pemain Persija Jakarta lainnya usai membobol gawang Brisbane Roar pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi Alexander Thomas Jeremejeff dan para pemain Persija Jakarta lainnya usai membobol gawang Brisbane Roar pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan tersaji di pekan kedua Super League 2026/2027. Berikut jadwal siaran langsung laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan menjamu sang rival Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9). Sesuai jadwal, kick-off duel klasik tersebut berlangsung pukul 15.30 WIB.

El Clasico Indonesia merupakan salah satu laga yang paling dinanti-nanti pencinta sepak bola Tanah Air. Pasalnya, Persija Jakarta dan Persib Bandung memiliki rivalitas panjang. Pertemuan kedua tim juga kerap berlangsung sengit, membuat laga semakin menarik untuk disaksikan.

Duel Persija Jakarta versus Persib Bandung akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional Indosiar. Selain itu, pertandingan ini juga dapat dinikmati lewat aplikasi streaming Vidio.

Bagi Macan Kemayoran, ini menjadi laga kandang spesial karena akhirnya mereka bisa menjamu Persib Bandung di Jakarta setelah tujuh tahun lamanya. Persija Jakarta terakhir kali menjamu sang rival di SUGBK pada Juli 2019, dengan skor yang berujung imbang 1-1

Setelah itu, Persija Jakarta sering terkendala izin keamanan sehingga kerap menjadi tim musafir setiap pertandingan kandang melawan Persib Bandung. Bahkan pada musim lalu, Macan Kemayoran bahkan harus memainkan laga kandangnya sangat jauh, yakni di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur

Kini, The Jakmania pun dipastikan bakal memadati SUGBK untuk mendukung langsung Persija Jakarta. Kelompok suporter Macan Kemayoran tentu bakal memberikan dukungan yang maksimal dengan harapan Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa menumbangkan Persib Bandung dalam laga kandang spesial tersebut.

Pertandingan ini juga menjadi ajang adu tajam bagi striker kedua tim. Persija Jakarta memiliki Alexander Jeremejeff, sedangkan Persib Bandung punya Balsa Sekulic. Kedua striker tersebut juga telah menunjukkan taringnya dalam pertandingan debut resmi pada pekan pertama Super League 2026/2027.

Jeremejeff mencetak satu gol krusial saat Persija Jakarta mencuri kemenangan 1-0 atas Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. Sementara Sekulic juga menyumbang satu gol dalam kemenangan comeback Persib Bandung atas PSM Makassar dengan skor akhir 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Editor: Banu Adikara
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