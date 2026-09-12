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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 13.31 WIB

Madura United Kebobolan 13 Kali! Jose Gomes Waspada Ledakan PSS Sleman di Maguwoharjo

Pelatih Madura United FC Jose Gomes saat memberikan keterangan dalam Pre Match Press Conference jelang laga kontra PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9/2026). (Madura United) - Image

Pelatih Madura United FC Jose Gomes saat memberikan keterangan dalam Pre Match Press Conference jelang laga kontra PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9/2026). (Madura United)

JawaPos.com — Madura United FC mewaspadai kebangkitan PSS Sleman saat kedua tim bertemu pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026) sore.

Jose Gomes tetap membidik tiga poin meski Madura United datang dengan modal kemenangan, sementara PSS Sleman menelan kekalahan pada laga pembuka.

PSS Sleman mengawali kompetisi dengan hasil kurang maksimal setelah kalah 1-2 dari Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026).

Kekalahan tersebut membuat tim tuan rumah memiliki motivasi tambahan untuk meraih hasil positif ketika mendapat kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Situasi PSS Sleman berbanding terbalik dengan Madura United FC yang mengamankan kemenangan pada pertandingan pertama.

Laskar Sape Kerrab menundukkan Persijap Jepara 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9/2026), sehingga datang ke Sleman dengan kepercayaan diri lebih tinggi.

Namun, Jose Gomes tidak ingin menjadikan hasil pada pekan pertama sebagai ukuran kekuatan kedua tim.

Pelatih Madura United itu justru mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena karena setiap pertandingan di kompetisi Indonesia memiliki tantangan berbeda.

Jose Gomes Tak Anggap PSS Sleman Mudah

Jose Gomes menilai duel PSS Sleman kontra Madura United FC tetap menjadi pertandingan sulit meski kedua tim memiliki hasil berbeda pada laga perdana.

Editor: Banu Adikara
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