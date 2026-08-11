Persebaya Surabaya Siap Hadapi Penang FC Usai Cetak Sejarah Juara Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mulai meninggalkan euforia setelah berhasil menjadi juara Piala Presiden 2026. Skuad Green Force kembali menjalani latihan pada Selasa (11/8) sore WIB di Lapangan C, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Latihan tersebut menjadi sesi perdana Persebaya setelah para pemain mendapatkan waktu istirahat selama empat hari. Jeda diberikan tim pelatih untuk memulihkan kondisi fisik dan mental pemain setelah menjalani jadwal padat selama Piala Presiden 2026.

Persebaya harus melewati rangkaian pertandingan sejak fase grup hingga semifinal dan final sebelum akhirnya mengangkat trofi. Karena itu, tim pelatih menilai waktu istirahat menjadi bagian penting dari program persiapan berikutnya.

Pelatih fisik Persebaya, Diogo Carvalho, mengatakan empat hari libur tersebut memang sengaja diberikan untuk memberikan kesempatan kepada pemain mengembalikan kondisi mereka.

"Empat hari libur kemarin sangat penting bagi kami. Sebelumnya, kami melewati periode yang sangat padat dengan banyak sesi latihan dan pertandingan," kata Diogo.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, selama masa libur pemain tidak diberikan tambahan program fisik. Tim kepelatihan memilih memprioritaskan pemulihan agar pemain bisa kembali dalam kondisi yang lebih siap.

Memasuki latihan perdana, Diogo melihat respons positif dari para pemain. Energi dan motivasi skuad Persebaya dinilai kembali meningkat setelah keberhasilan meraih gelar Piala Presiden.

"Kemenangan bersejarah yang kami raih sebelumnya juga memberikan energi positif bagi tim. Semangat seperti ini harus terus kami jaga untuk menghadapi sisa musim," ujarnya.